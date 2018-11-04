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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

واکنش فراکسیون صادقون به بیانیه سفارت آمریکا در بغداد

واکنش فراکسیون صادقون به بیانیه سفارت آمریکا در بغداد

فراکسیون صادقون پارلمان عراق به بیانیه سفارت آمریکا در بغداد واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، فراکسیون صادقون پارلمان عراق با صدور بیانیه ای، بیانیه اخیر سفارت آمریکا در بغداد ضد تهران را محکوم و آن را تجاوز آشکار به حاکمیت عراق توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: ما مجددا از طرف آمریکایی می خواهیم که از سیاست های مداخله جویانه در کشور ما خودداری کند و به حاکمیت عراق طبق معاهدات و پروتکل ها احترام بگذارد. ما حمایت خود را از همه موسسات مربوط به دفاع از حاکمیت و استقلال عراق اعلام می کنیم و مخالف هر گونه دخالت در امور عراق هستیم. 

این فراکسیون بر اهمیت ممانعت از دخالت خارجی در امور داخلی این کشور  تاکید کرد.

شایان ذکر است که سفارت آمریکا مدعی شده بود: ایران باید به استقلال دولت عراق احترام بگذارد و به خلع سلاح، انحلال و ادغام شبه‌نظامیان شیعه، اقدام کند.

کد مطلب 4449722

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