افزایش ۱۰۰ درصدی فوت بر اثر تصادف در محورهای فرعی و روستایی قم

سرهنگ مختار پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفت ماهه نخست سال جاری ۲۶ نفر در محورهای فرعی و روستایی استان قم بر اثر تصادف رانندگی فوت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: در این مدت هشت نفر در محور دستجرد، هشت نفر در محور کهک، سه نفر در محور قنوات، یک نفر در کوه سفید، سه نفر در محور روستای تاج خاتون و سه نفر در محور نیزار فوت کردند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم اضافه کرد: علت بیشتر تصادفات در محورهای فرعی و روستایی این استان واژگونی به دلیل عدم رعایت سرعت مطمئنه بوده است.

نصب ۶۵ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌های قم

وی در خصوص نصب دوربین‌های کنترل سرعت در محورهای استان قم نیز افزود: ۶۵ دوربین ثبت تخلفات در کمربندی امام علی(ع)، اتوبان قم - تهران، بزرگراه قم - سلفچگان، بزرگراه قم - کاشان، جاده قدیم قم - کاشان، محور نیزار و جاده گرمسار نصب شده است.

سرهنگ پناهی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی مجروحین در مهرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: در این مدت تعداد تصادفات فوتی ۲۶ درصد کاهش و در تصادفات خسارتی یک درصد کاهش داشته‌ایم.

وی بیان کرد: طی مهرماه تصادفات در راه‌های استان قم ۱۱ فوتی داشته است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم گفت: طی مهرماه سال جاری تخلفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بیشتر تخلفات رانندگی مربوط به عدم رعایت سرعت مطمئنه و سبقت غیرمجاز بوده است.

پناهی بیان کرد: پلیس راه قم در ایام تعطیل روزهای پایانی هفته آمادگی صد درصدی برای حضور در شاهراه‌ها، معابر و جاده‌های استان قم به ویژه در اتوبان قم - تهران، اتوبان قم - کاشان، آزاد راه سلفچگان، بزرگراه قم به سلفچگان، جاده قدیم قم - کاشان،جاده قدیم قم - تهران، محور جعفریه و آزاد راه قم - گرمسار را دارد.