اثری برای دیده شدن

به گزارش خبرنگار مهر، دختری خردسال از طبقه کم درآمد جامعه برای شرکت در جشن تولد دوست ثروتمندش گرانترین هدیه را می خرد. اما پس از پایان مراسم تلاش وی برای آنکه دوستانش متوجه وضعیت مالی او و خانواده اش نشوند، به جایی نمی رسد.

درونمایه اصلی روایت، نه فقر که تلاشی برای تعویض طبقه اجتماعی است. موضوعی که الگوی نمونه ای آن را در شاهکار استنلی کوبریک "بری لیندون" دیده ایم. تمام تلاش دختر برای این است که حداقل در همان محدوده چند ساعت جشن تولد هویت واقعی اش را از دیگران پنهان و در قالبی دیگر جلوه کند. هدیه گرانقیمت او را تا مرز برآورده شدن این آرزو می رساند. اما بحران با سر وقت نرسیدن مادر و پدرخوانده اش آغاز می شود و او برای زندگی با هویت تازه مجبور به گفتن دروغ های بیشتر می شود.

فیلمنامه با همانندسازی مهین و دوست مرفهش مهتاب در صحنه ای که مهتاب سعی در پنهان کردن هویت خانوادگی اش از مهین دارد نشان می دهد که مضمونش مختص به فرد و طبقه ای خاص نیست که گریز از هویت در هر موقعیتی ممکن است. سکانس هایی که مهین بدون توجه به خطرات احتمالی فقط برای حفظ داستان خودساخته اش قصد فرار در نیمه های شب را دارد واقعا تاثیرگذار است.

رویا تیموریان در نقش مادر و دختربچه ایفاگر نقش مهین عالی است، اما در مورد مسعود رایگان و اکبر عبدی می توان گفت به تیپ سازی اکتفا شده است. فیلمبرداری شهریار اسدی به ویژه در سکانس های بارانی قابل توجه است. اما فیلمنامه در بعضی سکانس ها دچار ملال و زیاده روی می شود. جستجوی خانه مهین بیش از اندازه طول می کشد و ریتم اثر را کند می سازد. شخصیت پیرمرد همسایه در روایت جا نمی افتد و کارکرد طنزآمیز آن هم محدود و ابتر می ماند. گفته های دکتر در مورد پدرش با توجه به دیده شدن عمل وی و توضیحات مهتاب در مورد شهردار بودن پدربزرگش زاید است و ...

در هر حال "گوشواره" فیلمی گرم است که امیدواریم اکران مناسبی هم داشته باشد و بالاخره انتظار طولانی موسائیان برای دیده شدن آثارش بر پرده برای مخاطب عام به پایان برسد. راستی "تنهایی باد" و "خانه روشن" کی اکران می شوند؟

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اشکان راد