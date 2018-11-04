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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

تفکر امام راحل و انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه نقش اساسی دارد

تفکر امام راحل و انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه نقش اساسی دارد

بجنورد- مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: تفکر امام راحل و انقلاب اسلامی در جای جای منطقه خاورمیانه نقش اساسی دارد.

حجت الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناوگان های آمریکایی در تیررس موشک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند، اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در تمام منطقه صاحب نفوذ و حضور جدی دارد.

خادمی افزود: امروز نظام سلطه در منطقه نسبت به گذشته بسیار ضعیف و در مقابل نیروهای ایران کم آورده است و این مقاومت تا پیروزی و گرفتن کامل منطقه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره بهاینکه سربازان جبهه مقاومت در نزدیک ترین نقطه مرزی مسجد الاقصی حضور دارند، تصریح کرد: این حضور و مقاومت سبب موفقیت جبهه مقاومت و خروج نظام سلطه از منطقه شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه به سه واقعه مهم ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: حضور مردم در راهپیمایی این روز مهم و تاریخی، پاسخی محکم به دشمنی های دیرینه نظام سلطه است که ملت ایران برای صدمین بار اعلام می کنند، نظام سلطه خصم ماست چرا که از دشمنی با ایران دست بر نداشته است.

خادمی بیان کرد: باتوجه به دشمنی هایی که آمریکا علیه ایران دارد، تنها گزینه مردم، مقابله با دشمنی های این شیطان بزرگ است.

کد مطلب 4449749

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