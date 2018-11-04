آمریکا روبه افول است/ مردم دربرابر تحریم ها مقاومت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز یک شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان مردم مراغه با بیان اینکه پیروزی نهایی برای مردم بزرگ ایران است، گفت: مردم دربرابر تحریم ها مقاومت کنند چراکه شکست تحریم ها نزدیک است.

وی سپس با تاکید بر اینکه این حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان باعث ناامیدی دشمنان شد، ادامه داد: همه آحاد مردمی در خروش و حرکت مردمی ۱۳ آبان با پیروزی از رهنمودهای رهبر انقلاب و با تکیه بر خون شهدا با امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

پورمحمدی با اشاره به اینکه مردم امروز با حضور دشمن شکن در راهپیمایی از استکبار جهانی و صهیونیسم ابراز برائت و انزجار کردند، افزود: دشمن هرگز قابل اعتماد نبوده و همیشه هم درفکر ضربه زدن به ملت بزرگ ایران بوده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنی های استکبار، صهیونیسم جهانی و ایادی منطقه ای آن با نظام اسلامی و ملت ایران در سال های اخیر قابل انکار نبوده است، گفت: زمان فروپاشی آمریکا و شکست تحریم هایش فرارسیده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کشورهای مختلف در خروج از برجام آمریکا را همراهی نکردند، گفت: خروج آمریکا از برجام و تهدید به اعمال تحریم های جدید علیه ایران عمق دشمنی آنها را نشان داد که باید در این خصوص هوشیار باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان برای حل مشکلات مردم نهایت تلاش خود را انجام دهند، افزود: مردم ایران اسلامی بابصیرت و زمان شناس هستند و امروز با حضور خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی همچون ترامپ زدند.