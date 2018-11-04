نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحی سه طرح در مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فشارهای روانی آمریکا خبر داد و گفت: یکی از طرح‌ها، حذف دلار از معاملات بین‌المللی است چرا که دلار، نماد آمریکایی‌هاست و آنان تلاش می‌کنند از این ابزار سوءاستفاده کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: ایران به عنوان کشور پیشتاز در مقابله با آمریکا باید در معاملات خود دلار را حذف کند و دولت پس از تصویب این قانون، ملزم به قطع هر گونه معامله با دلار می‌شود.

پژمان‌فر با اشاره به طرح دیگر مجلس مبنی بر "طرح تنبیه کشورهای همکار با آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران"، گفت: بر اساس این طرح، باید با هر کشوری که در اقدامات تحریمی با آمریکا همکاری می‌کند، مقابله به مثل کنیم و فروش نفت و گاز را به آنان ممنوع و تحریم‌هایی نیز نسبت به آنان داشته باشیم.

وی درباره طرح مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: پس از تهدیدات آمریکایی ها در خصوص فضای مجازی ایران و انفعال برخی دلدادگان آمریکا در برابر این موضوع، این طرح از سوی نمایندگان آماده شد تا آمریکایی ها بدانند که باید به اندازه دهانشان صحبت کنند.

رئیس کمیته فضای مجازی مجلس تاکید کرد: در این طرح تأکید شده است که فضای سایبری کشور در حکم خاک کشور تلقی می‌شود و همان طور که در مقابل تعرض به خاک ایران مقابله خواهیم کرد، در صورت تعرض به فضای سایبری نیز این تعرض، تعرض به خاک کشور قلمداد شده و نیروهای مسلح در صورت تعرض آمریکا به مرزهای سایبری کشور وظیفه دارند دفاع سایبری و اقدام به مقابله انجام دهند.

پژمان‌فر گفت: این سه طرح هشداری به آمریکاست که بداند جمهوری اسلامی در مقابل تهدیدات آمریکا ساکت نمی‌نشیند و برای مقابله به مثل شدیدتر برنامه‌ریزی می‌کند تا منافع آمریکا را در تمام دنیا به خطر بیندازد.