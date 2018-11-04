تحریمهای آمریکا برای تغییر رفتار ایران کافی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالیم پست در گزارش خود می نویسد: با کمک آسیا ایران می تواند در برابر تحریم های آمریکا ایستادگی کند.

این رسانه صهیونیستی به نقل از فردی به نام «باراک سینر» که وی را کارشناس تحریم های ایران معرفی کرده می نویسد: هرچند اعمال تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران به این کشور ضربه می زند اما این فشارها برای آنکه تهران متقاعد به پذیرش توافق جدید هسته ای قوی تری بشود، ناکافی هستند.

به اعتقاد سینر، مشکل این است که ایران حتی بدون اروپا، از آسیا کمک های خوبی را دریافت می کند. حمایت ایران از سوی کشورهایی همچون روسیه، هند ، چین و کره جنوبی به حدی است که نمی توان اقتصاد ایران را منزوی کرد.

وی در ادامه به مستثنی شدن برخی کشورها همچون هند از تحریم های آمریکا در صورت خرید نفت ایران اشاره کرده و عنوان می کند که با این روش ایران می تواند در برابر تحریم های نفتی ایستادگی کند.

سینر معتقد است که ادامه جنگ تجاری آمریکا با چین در حالی که هیچ نشانه ای برای پایان آن دیده نمی شود، پکن را به تهران نزدیک تر می کند. این در حالی است که چین برای توسعه پروژه «یک کمربند یک جاده» درصدد انجام پروژه های زیرساختی در ایران است.

این کارشناس در ادامه به روسیه اشاره کرده و می گوید: روسیه از تحریم های آمریکا علیه ایران به عنوان یک اهرم استفاده کرده و با نزدیک شدن به اعضای اوپک و افزایش تولید نفت خود اجازه نخواهد داد که عربستان در تامین کسری بوجود آمده در بازار نفت به دلیل تحریم های ایران موفق شود.

به اعتقاد وی هر چند دولت های اروپایی در پی حمایت از ایران در برابر تحریم های آمریکا هستند اما شرکت های اروپایی رابطه با آمریکا را به داد و ستد با ایران ترجیح می دهند و همین امر موجب می شود تا ایستادگی اروپا در برابر آمریکا در خصوص تحریم های ایران شکست بخورد.

به نوشته جرزوالیم پست، باراک سینر کتابی را با عنوان «خطرات ورود به بازار ایران» با همکاری «مرکز اورشلیم برای روابط عمومی» منتشر کرده است.