کشف کالای قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در قزوین

سرهنگ مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی استان در راستای مبارزه با کالای قاچاق وارز حین کنترل خودرو های عبوری در آزاد راه «قزوین – زنجان» به چند دستگاه خودرو که به صورت کاروانی در حال حرکت بودند مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی ماموران از خوردو مشخص شد خودرو ها حامل بار قاچاق بوده و بلافاصله رانندگان دستگیر و خودرو ها به مقر پلیس انتقال داده شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: در بازرسی ماموران از ۳ دستگاه پراید و یک دستگاه سمند تعداد ۵۴۶ ثوب البسه خارجی قاچاق، ۲ هزار و ۹۴۱ عدد انواع لوازم بهداشتی، کشف شد.

سرهنگ حاجیان با اشاره به ارزش یک میلیاردی کالای قاچاق مکشوفه برابر اعلام کارشناسان تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.