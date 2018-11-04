نصب نماد جشنواره بین المللی تئاتر کودک در محوطه تالار فجر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، هادی فیضمنش معاون هنری مدیرکل ارشاد همدان با تأکید بر اینکه امسال برای ۲۵ سالگی جشنواره برنامههای مختلفی در نظر گرفته شده است، گفت: جشن ربع قرن برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان و جشن صد سالگی تئاتر کودک از جمله این برنامه ها است.
وی افزود: بر اساس مذاکرهای که در ستاد جشنواره با شهرداری همدان داشتیم، ابتدا پارک کودک برای این منظور در نظر گرفته شده بود که در نشستهای بعدی با حضور کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شهرداری همدان، محوطه تالار فجر برای نصب نماد جشنواره انتخاب شده است.
فیضمنش اظهار کرد: تالار فجر در مجاورت آرامگاه بوعلی سینا قرار گرفته و یکی از سالنهای اصلی اجرای نمایشهای جشنواره است؛ علاوه بر این در طول سال هم برنامههای مختلف فرهنگی و هنری در این مجموعه برگزار میشود و برای نصب المان جشنواره مناسبترین مکان است.
مدیر اجرایی جشنواره در پایان گفت: سعی کردیم جشنواره امسال در نهایت کیفیت و متفاوتتر از سالها گذشته برگزار شود؛ از این رو مراسم رونمایی پوستر جشنواره در قالب یک جشن با حضور دانشآموزان حاشیه شهر برگزار شده و هدیه اهدایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران به تعداد کل دانش آموزان اهدا شد.
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