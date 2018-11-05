ثروتی که به تاراج رفت/سیلی سرما بر مزارع زرشک خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: زرشک به عنوان یکی از محصولات استراتژیک خراسان جنوبی می تواند نقش گسترده ای در توسعه اقتصادی استان ایفا کند. در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد زرشک کشور در این استان کویری تولید می شود که این امر بستری مناسب برای رونق اقتصادی استان است. این در حالی است که زرشک کاران خراسان جنوبی در قطب تولید زرشک با مشکلاتی اعم از وجود آفت، دست درازی دلالان و خسارت های باران و سرما دست و پنجه نرم می کنند.

در شرایط کنونی کشاورزان خراسان جنوبی چشم انتظار برنامه های اجرایی مسئولان و کمک های تسهیلات برای ایجاد بارگاه های بهداشتی هستند تا بر اساس نیازهای روز رونق بیشتری به کسب و کارشان دهند که این امر نیازمند تدبیر متولیان است.

همچنین رسیدن زرشک به جایگاه بین المللی نیازمند توزیع گسترده و سیستم قوی بازایابی بوده تا مصرف کنندگان ضمن آگاهی از فواید این محصول سرشار از مزیت، تغییر رفتار داده و به سوی استفاده بیشتر هدایت شوند.

برداشت زرشک به نصف کاهش یافت

یک کشاورز از روستای بیماد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال گذشته قریب به ۱۵ میلیون تومان از محل فروش زرشک عایدم شده است.

عباس غلامی افزود: امسال به دلیل سرما زدگی میزان برداشت زرشک به کمتر از نصف رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۴۰ اصله درخت زرشک دارم، افزود: زرشک محصولی است که باروری آن یک سال در میان است.

غلامی با اشاره به مشکلات پیش روی زرشک کاران بیان کرد: آفت زنگ زرشک یکی از مشکلاتی است که اکثر کشاورزان را گرفتار کرده است.

وی بیان کرد: دست درازی دلالان سود کشاورزان را از بین می برد که باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

خسارت ۶۰ درصدی سرما به مزارع زرشک

یکی دیگر از کشاورزان روستای مهمویی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال جاری تمام بهره برداران زرشک ۵۰ تا ۶۰ درصد از سرما خسارت دیده اند.

عیسی جعفری با بیان اینکه در حال حاضر به علت خشکسالی از محصولات کشاورزی تنها محصول زرشک برایمان باقی مانده است، اظهار کرد: باید حمایت های مسئولان از زرشک کاران افزایش یابد.

وی بیان کرد: علی رغم اینکه امسال، سال برداشت مرازع زرشکم بوده اما نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

جعفری خواستار حمایت های تسهیلاتی شد و افزود: وجود آفات و شته از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان زیادی را گرفتار کرده است.

ضرورت ارائه آموزش به زرشک کاران

یکی دیگر از زرشک کاران خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: باید سموم مبارزه با آفات ها به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

موسی شیرخندی با بیان اینکه همچنین باید برای کشاورزان آموزش هایی در راستای حفظ و حراست از مزارع برگزار شود، افزود: بسیاری از کشاورزان طریقه استفاده از سموم را نمی دانند که این امر خود آسیب هایی را برای مزارع به دنبال دارد.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی زرشک کاران بیان کرد: فروش و فرآوری زرشک از جمله مشکلات پیش رو است.

شیرخندی با بیان اینکه همه ساله با فرا رسیدن فصل برداشت زرشک پای دلالان به مزارع باز می شود، افزود: باید دولت راهکارهایی اساسی برای کوتاه کردن دست دلالان ارائه کند.

برداشت زرشک ۳ تن کاهش یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ هزار و ۶۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت زرشک است.

غلامرضا قوسی با بیان اینکه سال گذشته قریب به ۱۹ هزار تن زرشک در استان برداشت شد، گفت: در سال جاری به دلیل سرمازدگی و وجود برخی آفت ها، سه تن کاهش تولید زرشک را داریم.

وی با بیان اینکه از کشاورزان خواستاریم درختان و باغ های خود را بیمه کنند، افزود: اعتباراتی از سوی جهاد کشاورزی برای جبران خسارت ها پرداخت می شود.

قوسی با اشاره به وجود برخی از آفت ها در اراضی سطح زیر کشت زرشک استان بیان کرد: مبارزه با برخی از آفت ها مانند ملخ که جنبه عمومی دارد، بر عهده دولت است.

وی با بیان اینکه همه ساله سموم برای مقابله با این آفت در نظر گرفته می شود، افزود: برای برخی از آفت ها مانند زنگ زرشک که عمومی محسوب نمی شود، اعتبار خاصی نداریم.

فعالیت ۱۱ واحد فرآوری زرشک در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: با توجه به اهمیت بالای زرشک در استان، جهاد کشاورزی برای مبارزه با این آفت سمومی را خریداری کرده که به صورت الگویی هزینه می کند.

وی بیان کرد: کشاورزان می تواند به کلینیک ها گیاه پزشکی مراجعه کنند و آموزش ها و توصیه ها در زمینه کنترل آفت و بیمای ها را فراگیرند.

قوسی با اشاره به مشکلات پیش روی زرشک کاران استان بیان کرد: فروش محصول یکی از مشکلات پیش روی زرشکاران استان است.

وی از فعالیت ۱۱ واحد فرآوری زرشک در استان خبر داد و افزود: محصول زرشک کشاورزان از طریق این واحدها خریداری می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: برخی از کشاورزان هم زرشک تازه را بر شاخه درخت می فروشند که این امر راه بازار را باز می کند.

راهکار هایی برای حذف دلالان

قوسی بیان کرد: طی سال های گذشته با کاهش قیمت زرشک رو به رو بودیم به گونه ای که برخی از کشاورزان تصمیم به حذف باغات خود داشتند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از ورود دلالان و افراد سودجو، دولت به وسیله سازمان تعاون و یا مراکز فرآوری و دسته بندی، خرید زرشک را انجام می دهد.

قوسی با اشاره به دیگر راهکارهای موجود برای کوتاه کردن دست دلالان بیان کرد: توانمندکردن تعاونی ها از دیگر اقدامات قابل اجرا برای حذف دلالان است.

وی با بیان اینکه قیمت کنونی زرشک مطلوب است، افزود: اگر قیمت کاهش پیدا کند، دولت ورود پیدا خواهد کرد.

مرهم وزارت جهاد برای زرشک کاران استان

معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی هم دوم آبان ماه جاری در جمع خبرنگاران در بیرجند با اشاره به مشکلات پیش روی زرشک کاران در خراسان جنوبی بیان کرد: برای مقابله با آفت زنگ زرشک، برنامه ریزی هایی شده که پیک پرواز زنبور پشه خوار زرشک را پیدا کنیم.

داود حبیبی ادامه داد: همچنین برنامه هایی برای تامین سموم مورد نیاز دیده شده که به صورت یارانه های زیر ۱۰ درصد تامین خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد ایستگاه های تحقیقاتی زرشک و عناب در خراسان جنوبی از دیگر برنامه های پیش رو است، گفت: برای ایجاد شهرک صنعتی مخصوص زرشک در بیر جند در ۵۰ هکتار زمین برنامه ریزی شده است.

حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر مکانی بهداشتی برای فراوری زرشک نداریم، گفت: ایجاد بارگاه های بهداشتی فراوری زرشک از دیگر برنامه های پیش رو است.

به نظر می رسد باید راهکاری اساسی برای حمایت از زرشک کاران خراسان جنوبی اندیشیده شود چراکه در شرایط کنونی قصه پر غصه مشکلات کشاورزان تکرار می شود و عملا اقدامی موثر انجام نمی شود.