رکورد جدید در لوله گذاری فاز 9 پارس جنوبی به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، تاکنون شناور سی مستر 60 کیلومتر از 85 کیلومتر لوله گذاری فاز 9 پارس جنوبی را به قطر 32 اینچ و یک خط 4 اینچ متصل ، به پایان رسانده است.

مدیر لوله گذاری فازهای 9 و 10 پارس جنوبی گفت: میانگین لوله گذاری این شناور طی هفته گذشته به‌دلیل وضعیت بد جوی و معطلی شناور کاهش یافت. وی افزود: بدون احتساب زمان‌های توقف به‌دلیل شرایط جوی ، میانگین لوله گذاری 152 شاخه در روز بوده و رکورد 174 شاخه در روز برای این شناور دراین پروژه ثبت گردید.

بهمن بنایی با بیان این که 300 نیروی عملیاتی وظیفه اجرای عملیات لوله گذاری دریایی را بر عهده دارند، افزود: به غیر از شناور اصلی لوله گذار ( سهند) ، 13 شناور دیگر جهت رساندن مواد ، نیروی انسانی مورد نیاز و لوله های پروژه درگیر عملیات فوق هستند.

این مسئول تصریح کرد: با توجه به رکورد بی نظیر این شناور ، امید است طی دو هفته آینده ( تا اواخر بهمن ماه ) عملیات لوله گذاری فاز 9 به پایان رسیده و عملیات لوله گذاری فاز 10 پارس جنوبی به طول تقریبی 93 کیلومتر آغاز شود.