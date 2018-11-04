انقلاب اسلامی یک تنه ابهت پوشالی استکبار را فرو ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات به مناسبت روز سیزده آبان پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، یاد آور درایت و تدابیر آگاهی بخش و دوراندیشانه حضرت امام خمینی (ره) به منظور رسوایی و برملا نمودن توطئه های شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار است.

اینک در چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جهانیان اذعان نموده اند که انقلاب به درجه ای از بلوغ و توانایی رسیده که یک تنه ابهت پوشالی استکبار را فرو ریخته و ملت های مظلوم و تحت ستم را به حرکت‌های آزادی خواهانه رهنمون می گرداند، تا آنجا که خیزش ها و جنبش‌های اسلامی یکی پس از دیگری با الهام از این اقدام قهرمانانه به هماوردی و استکبارستیزی بپا خیزند و با بهره مندی از اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) بیداری ملت های اسلامی را رقم بزنند.

اینک مفتخریم که در سایه سار تدابیر خردمندانه مقام معظم رهبری (حفظه الله) توانسته ایم موازنه های سست بنیان شیطان بزرگ را درهم ریخته و تعریفی نوین با تکیه بر ارزش‌های والای اسلامی به منصه ظهور بگذاریم.

امسال در شرایطی این روز تاریخی را گرامی می داریم که آمریکای سلطه گر با تمام توان شیطانی و با بهره مندی از اعوان و انصار بی هویت و مزدور منطقه ای خود، این روز تاریخی را به عنوان آغاز تحمیل دور جدید تحریم های غیر انسانی و غیر حقوقی قرار داده و با گستاخی و بیشرمی هر چه تمام‌تر کمر همت بر شکست این نظام الهی و کینه‌توزی با مردم همیشه در صحنه بسته است.

نظامی که به مدت چهار دهه با اتکا بر خداوند قادر متعال، رهبری دوراندیش و حمایت بی دریغ ملت قهرمان ایران اسلامی، مقابل گردن‌گشی ها و زیاده خواهی ها، همچون کوهی سترگ، محکم و مقاوم ایستاده و یقیناً این دسیسه نیز همچون توطئه های قبل سرنوشتی جز شکست، رسوایی و سرافکندگی برای دشمنان کینه توز در پی نخواهد داشت.

اینجانب با گرامیداشت روز ۱۳ آبان، سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سالگرد تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه و روز دانش آموز را ارج نهاده، به روان پاک و پرفتوح آن امام راحل، شهدای دانش آموز درود می فرستم و از درگاه خداوند منان توفیق ادامه و پاسداری راه شهدا تحت رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) و موفقیت روز افزون ملت بزرگ ایران را آرزومندم.