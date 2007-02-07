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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵

فیلم "دستمزد" از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم سینمایی "دستمزد" به کارگردانی مجید جوانمرد عصر جمعه 20 بهمن‌ماه از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، جوانمرد سال 1368 "دستمزد" را بر مبنای فیلمنامه ای از خودش ساخت. داستان این فیلم درباره دو جوان ایلیاتی است که پس از ترور ناموفق اسفندیار ایلخانی به اعدام محکوم می شوند. در حالی که یکی از آن دو نفر فرزند اسفندیار است و دیگری فرزند مراد میرشکار که در پایتخت با معرکه گیری روزگار می گذراند. مادران دو جوان با کمک یعقوب اجساد را از گور خارج می کنند و به زادگاه خود می برند ...

در فیلم "دستمزد" محمدصالح علاء، مهدی فتحی، احمد هاشمی، فرزانه کابلی، مریم معترف، بهزاد فراهانی، محمود بهرامی و حسین غیابی بازی کردند. این فیلم 103  دقیقه است. امیر محمدی و مهدی احمدی گرگانی تهیه کننده، حسین فرح بخش مدیر تولید، غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، روح اله امامی تدوین، احمد هاشمی طراح صحنه و لباس، بابک بیات آهنگساز، روبیک منصوری میکس، جلال مقامی سرپرست گویندگان و جلال الدین معیریان طراح گریم با این پروژه همکاری داشتند.

کد مطلب 444983

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