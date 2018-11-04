تهیه آمارنامه شهرداری اصفهان از ۱۰ سال پیش آغاز شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ‌نوروزی پیش از ظهر یکشنبه با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: آمارنامه شهرداری با همکاری ۶۰ دستگاه اجرایی تدوین شد و در ۲۰ فصل و ۶۰۰ صفحه تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه تهیه نسخه الکترونیک آمارنامه شهرداری برای اولین بار در شش ماه نخست امسال به چاپ رسیده است،‌ادامه داد: امسال آمارنامه سه ماه زودتر از موعد تهیه شده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه سالهای گذشته تا بهمن ماه آمارنامه تهیه و ارائه می شد، ادامه داد: تهیه نسخه موبایل آمارنامه شهرداری اصفهان نیز در دستور کار است.

وی افزود: با تهیه این امارنامه به راحتی می توانید اطلاعات ده سال شهرداری در یک صفحه خواند.

نوروزی با اشاره به اینکه این آمارنامه دارای ۶۰۰ صفحه است که به آسانی در تلفن همراه قابل استفاده است، اعلام کرد: داشبوردهای مدیریتی آمارنامه‌ شهرداری اصفهان با همکاری مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در دست تدوین است.

وی گفت: در نظر داریم برای سال آینده اطلاعات به صورت مکانیزه و از طریق سیستم جمع آوری شود.

شهردار اصفهان تاکید کرد: برای تهیه آمار نامه شهر اصفهان استانداردهای آیزیک رعایت شده است و این کتاب می‌تواند منبع بسیار مهمی برای ادامه کارهای اجرایی و پژوهشی در شهرداری باشد.

از آمارنامه شهرداری می توان در تحقیقات دانشگاهی استفاه کرد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان نیز در این جلسه در خصوص آمارنامه شهرداری گفت: امسال با تمهیدات معاونت برنامه ریزی شهرداری اطلاعات به موقع از دستگاه های مختلف جمع آوری و آمارنامه شهرداری سال ۹۶ رونمایی شد.

وی با بیان اینکه کتاب آمارنامه یکی از منابعی است که دست اندرکاران مدیریت شهری می‌توانند از آن استفاده‌های خوبی داشته باشند، افزود: این کتاب می‌تواند در تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاه‌ها، اساتید، موسسات تحقیقاتی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

ارباب شیرانی تصریح کرد: کتاب آمارنامه شهرداری می‌واند به تعاریف و برداشت‌های یکسان از اطلاعات کمک های قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: سعی داریم در سال آینده امکان سرچ موضوعی و کلیدواژه‌ها را برای آمارنامه شهرداری اصفهان فراهم کنیم.