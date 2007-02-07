پیشرفت های علمی کشور حاصل تلاش چندین ساله دانشمندان ایرانی است / تلاش علمی دانشمندان کشور مبتنی بر ضوابط اخلاقی و بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، وی توجه به سلوهای بنیادی و به دنبال آن بحث همانند سازی را نخستین کار برجسته علمی کشور در سال های اخیر عنوان کرد و گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که می تواند سلول های بنیادی را جدا سازی و تکثیر کرده و از آن استفاده درمانی کند. انجام همانند سازی در واقع قله شناسایی علوم مربوط به سلول های بنیادی است که در این زمینه این توانایی را به ایران می دهد که برای درمان بسیاری از بیماری ها قدم های وسیعی را به پیش بردارد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تلاشی که انجام شده ، تلاشی علمی، ارزشمند و بومی است و با توجه به همه ضوابط اخلاقی برای درمان بیماری ها صورت گرفته و بر اساس همکاری نزدیک بین علوم پایه و علوم بالینی بوده است.

لنکرانی تهیه دارویی برای تقویت سیستم ایمنی و درمان علائم بیماری ایدز را دستاورد دیگر دانشمندان پزشکی خواند و گفت: این دستاورد حاصل تلاش 15 مرکز تحقیقاتی در داخل کشور و برخی محققان خارج از کشور بوده که حدود 7 سال کار تحقیقاتی آن طول کشید و دارو بر اساس ترکیب گیاهی شکل گرفته و جزو افتخارات کشور ماست که توانستیم در این زمینه دارویی بدست آوریم که یک افق جدیدی را در درمان بیماری ایدز بوجود می آورد.

وی افزود: آنچه بیماران ایدز را به مرگ نزدیک می کند، ضعف سیستم ایمنی و عفونت های مختلف است و این دارو با تقویت سیستم ایمنی طول عمر و کیفیت زندگی آنها را افزایش می دهد، از این نظر این دارو داروی منحصر فردی است. داروهایی که تاکنون در مورد این بیماران به کار برده شده بود، بی اثر یا همراه با عوارض شدید بوده اند. بنابراین داروی جدید ما از این جهت قابل توجه و تقدیر است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه از زمان اعلام نتایج تحقیقات در این مورد تماس های متعددی از کشورهای مختلف داشته ایم که خواستار اطلاعات بیشتر و تهیه دارو بوده اند، افزود: هم اکنون در تعدادی از کشورهای که شیوع بالای عفونت HIV را دارند دارو تحت پروتکل خاص در حال استفاده است.

لنکرانی بحث ترمیم ضایعات نخاعی و دستاورد دانشمندان پزشکی در این زمینه را مورد دیگر عنوان کرد و گفت: ضایعات نخاعی در حال حاضر در دنیا 5/2 میلیون نفر را گرفتار کرده و هر سال 130 هزار نفر به آن اضافه می شوند.

وی افزود: تا این زمان این بیماری را به عنوان یک بیماری لاعلاج شناخته می شد و پیش از ما سه کشور توان درمان این بیماری را داشتند که درصد موفقیت آنها نیز زیر 20 درصد بوده است. این در حالی است که روشی که دانشمندان کشور ما ابداع کرده اند در نوع خود روش جدیدی است و این امکان را دارد که میزان موفقیت را به حدود 40 درصد برساند. فکر می کنیم با تغییرات در روش ها و پیمودن روش پیشرفت می توانیم موفقیت های بیشتر تا حدود دو سوم موارد را نیز بدست آوریم .

وزیر بهداشت با بیان اینکه توان درمان 2 تا 3 بیمار به صورت روزانه از طریق این روش به زودی فراهم می شود، اظهار داشت: با تاسیس سه مرکز درمانی دیگر تا دو سال آینده می توانیم ظرفیت خود را برای درمان افزایش دهیم .

لنکرانی از تاسیس بزرگترین کارخانه تولید داروهای نوترکیب پروتئینی در کشور به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای علمی در حوزه پزشکی نام برد و گفت: این کارخانه در نوع خود به لحاظ فضاهایی که دارد جز کم نظیرترین کارخانه های این فن در دنیاست و این زیرساخت را برای ما بوجود آورده که تقریبا تمام داورهایی که از طریق زیست فناوری قابل تولید هستند، را می توانیم در این کارخانه تولید کنیم .

وزیر بهداشت افزود: از آنجا که برای تولید واکسن هپاتیت B ، این دارو از طریق سلول جانوری یا مخمر یا باکتری تولید می شود، هم اکنون هر سه روش در این کارخانه وجود دارد و ما از یک ماه پیش خط تولید واکسن هپاتیت B را در آنجا راه اندازی کرده ایم و به زودی 4 محصول دیگر در آنجا به نتیجه خواهد رسید. این افتخار بزرگی برای کشور ما است و ایران با تولید این دارو به خودکفایی رسیده و جمع کشورهای تولید کننده پیوسته است.

وی یاد آور شد: در این زمینه از حدود 6 سال پیش تولیدات متعددی داشتیم و این کارخانه این فضا را بوجود آورده که با ظرفیت بالاتر بتوانیم در این زمینه قوی تر و محکم تر حرکت کنیم .

وزیر بهداشت با تشکر از هیات رئیسه مجلس و نمایندگان به جهت توجه آنان به دستاوردهای علمی پزشکی ابراز امیدواری کرد این تلاش خالصانه همچنان پیشرو باشد و بتواند افق های جدیدی را برای پیشرفت و اعتلای کشور فراهم کند.