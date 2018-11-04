به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن‌زاده با اعلام این خبر افزود: از میان ۲۶۹ مقاله رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۵۰ اثر به عنوان اثر برتر به مرحله پایانی داوری راه یافتند.

حسن‌زاده در ادامه گفت: هیات انتخاب اولیه بخش مقاله‌های بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، با بررسی چکیده ۲۶۹ مقاله، ۵۰ چکیده را حائز صلاحیت برای حضور در بخش پایانی داوری دانست.

وی افزود: صاحبان این مقاله‌ها باید، اصل مقاله خود را حداکثر تا روز ۲۶ آبان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا داوری برای آن‌ها انجام پذیرد.

این چکیده مقاله‌ها با محورهای موضوعی «دنیای مدرن، عصر ارتباطات و حیات قصه‌ها»، «قصه‌گویی، تجربه اجتماعی و روابط انسانی»، «قصه‌گویی، رسانه، مهارت‌های زندگی» و «قصه‌گویی، تنوع و تبادل فرهنگی» بررسی شدند.

بر اساس نظر هیات انتخاب، چکیده مقاله‌ها، به عنوان مقاله‌های برتر به منظور راه‌یابی به بخش پایانی انتخاب شدند که در پایگاه خبری کانون به نشانی www.kanoonnews.ir قابل مشاهده است.