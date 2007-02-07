احتمال امضای قرارداد احداث خط لوله گاز ایران - پاکستان - هند تا ماه ژوئن

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سخنگوی وزارت نفت هند در گفنگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد :"وزیر(نفت هند) گفته است توافقنامه درباره احداث خط لوله گاز ایران-پاکستان-هند احتمالا تا ماه ژوئن سال جاری امضاء خواهد شد."



روزنامه هندی آسیا ایج Asian Age امروز به نقل از ورلی دوئرا وزیر نفت این کشور گزارش داد :"قیمت جدید پیشنهادی تهران طی مذاکرات ماه گذشته به نظر می رسد برای ما بسیار خوب باشد ".



وی گفت :" طبق نتیجه رضایتبخش توافقنامه خرید و فروش ، ممکن است ما قراردادی را با ایران درماه ژوئن امضا کنیم ".



مذاکرات درباره احداث خط لوله گاز ایران به هند از طریق پاکستان که ارزش آن به 7,4 میلیارددلار می رسد در سال 1994 آغاز شد که به علت اختلافات دو جانبه دهلی نو واسلام آباد تا کنون با وقفه روبرو شده است .



مسئله دیگری که سبب شده است تا کنون قرارداد احداث این خط لوله گازی امضاء نشود؛ اختلاف بر سربهای گاز است . در ماه آگوست ، سه کشور موافقت کردند که یک رایزن را برای حل این اختلاف تعیین کنند .



منابع وزارت نفت هند گفتند : قیمت پیشنهادی تهران حدود هفت دلاربرای هر BTU گاز (واحد گرمایی انگلیس )است که شامل هزینه حمل و نقل نیز می شود .



یک مقام هندی همچنین خاطرنشان کرد که دردیدار دوروزه پاراناب موخرجی وزیر امور خارجه هند از ایران درباره همکاری دو کشور در زمینه انرژی بحث و گفتگو خواهد شد .

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