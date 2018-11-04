گفتگو و سعه صدر رمز موفقیت در کارهای سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نشست هم اندیشی دفتر سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری با تعدادی از اعضای احزاب سیاسی اصلاح طلب استان روز یکشنبه در استانداری برگزار شد.

صفر فضلی در این جلسه با اشاره به وضعیت دفتر سیاسی و رویکرد جدید آن گفت:بابرنامه ریزی های انجام شده تلاش می کنیم دفتر سیاسی به خانه ای برای فعالان سیاسی تبدیل شود و مرکزی برای گفتگو و تعامل باشد.

فضلی بیان کرد: از نمایندگان احزاب انتظار داریم در امور سیاسی مشارکت بیشتری کنند و نسبت به مسائل مهم جامعه حساس باشند و با تحلیل رویدادها در تصمیم گیری ها به مسئولان کمک کنند.

وی افزود: در دوره جدید رویکرد و نگرش ما به احزاب با دوره های قبل فرق کرده و فضای سیاسی بازتر شده لذا انتظار داریم احزاب نیز با توجه به سلایق متفاوتی که دارند با گفتگو، سعه صدر و تحمل بالا، همدیگر را به رسمیت بشناسند.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین اظهارداشت: با پیگیری انجام شده خانه احزاب به عنوان یک نهاد مدنی راه اندازی شده و در یک محل متمرکزخواهد شد تا بتوان در کنار یکدیگر با احترام به همه سلایق و نگرش های متفاوت در پیشبرد امور سیاسی موفق و بهتر عمل کرد.

وی اضافه کرد: نهادینه شدن فرهنگ گفتگو نیازمند بسترسازی و داشتن تحمل و سعه صدر و ظرفیت پذیرش انتقاد است و احزاب باید بتوانند در این زمینه موفق عمل کنند.

محمد حیدری قائم مقام دبیر حزب کارگزاران سازندگی هم در این جلسه با اشاره به ضرورت برگزاری نشست های هم اندیشی با احزاب گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد و اظهارداشت: در شرایط کنونی با تقویت جایگاه احزاب، باید به شایسته سالاری به دور از گرایش های سیاسی اهمیت داد.

وی بیان کرد: حمایت دفتر سیاسی از احزاب و برگزاری مستمر جلسات می تواند نتایج خوبی داشته باشد و فعالان تشکل های سیاسی و حزبی را در کنار هم جمع کند.

مهران قاسمی دبیرحزب ندای ایرانیان هم با اشاره مسائل و مشکلات جامعه اظهارداشت: نحوه برخورد با احزاب می تواند به حفظ جایگاه تشکلها کمک کند و انتظار می رود در این زمینه معاونت سیاسی فعالتر برخورد کند.

قاسمی بیان کرد: یکی از آسیب های جامعه این است که احزاب فقط در آستانه انتخابات فعال شده و جدی گرفته می شوند و در سایر مواقع هیچ حرکتی از آنها دیده نمی شود و این انفعال آسیب زاست و جایگاه احزاب را تضعیف می کند.

ابراهیم عبدالرزاقی دبیر مجمع نیروهای خط امام نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد و گفت: برای ارتقاء سطح مهارت و دانش سیاسی احزاب باید آموزش را جدی بگیریم.

وی بیان کرد: با استفاده از ظرفیت رسانه ها باید احزاب بتوانند اهداف و برنامه های خود را منعکس کنند تا مردم با فعالیتها و چالش ها و توانمندی های احزاب سیاسی بیشتر آشنا شوند.