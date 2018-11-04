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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

مقام مسئول در راه آهن خبر داد:

راه اندازی ۲۶ قطار فوق العاده به مقصد مشهد در روزهای پایانی صفر

راه اندازی ۲۶ قطار فوق العاده به مقصد مشهد در روزهای پایانی صفر

معاون مسافری شرکت راه آهن گفت: ۲۶ رام قطار فوق العاده به مقصد مشهد مقدس در روزهای پایانی ماه صفر راه اندازی می‌شود و در مجموع ۵۳۱ قطار، زائران را به مشهد مقدس منتقل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، میر حسن موسوی افزود: همزمان با فرا رسیدن ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام رضا (ع) و برای سهولت سفر هموطنان عزیز، ۲۶ رام قطار فوق العاده با ظرفیتی معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر صندلی از برخی شهرها به مشهد مقدس برنامه ریزی شده است.

وی افزود: این قطارها در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۹ آبان از مبادی تبریز، زنجان و تهران به شهر مشهد مقدس در مسیر رفت و برگشت سیر خواهند داشت.

به گفته موسوی در ایام یاد شده روزانه ۵۶ قطار برنامه ای و در مجموع در این ایام ۵۰۵ قطار برنامه ای در این مسیر سیر خواهند داشت که با احتساب قطارهای فوق العاده جمع قطارهای مسافری برای عزیمت زائران، ۵۳۱ قطار خواهد بود.

کد مطلب 4449859

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