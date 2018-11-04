راه اندازی ۲۶ قطار فوق العاده به مقصد مشهد در روزهای پایانی صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، میر حسن موسوی افزود: همزمان با فرا رسیدن ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام رضا (ع) و برای سهولت سفر هموطنان عزیز، ۲۶ رام قطار فوق العاده با ظرفیتی معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر صندلی از برخی شهرها به مشهد مقدس برنامه ریزی شده است.

وی افزود: این قطارها در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۹ آبان از مبادی تبریز، زنجان و تهران به شهر مشهد مقدس در مسیر رفت و برگشت سیر خواهند داشت.

به گفته موسوی در ایام یاد شده روزانه ۵۶ قطار برنامه ای و در مجموع در این ایام ۵۰۵ قطار برنامه ای در این مسیر سیر خواهند داشت که با احتساب قطارهای فوق العاده جمع قطارهای مسافری برای عزیمت زائران، ۵۳۱ قطار خواهد بود.