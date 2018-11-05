شهرداری فومن سکوی پرتاب تیم پاس در لیگ دسته دوم فوتبال است

احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار حساس و سنگین تیم فوتبال پاس همدان در هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتبال کشور اظهار داشت: طی هفته تمرینات شاداب و خوبی انجام داده‌ایم و روی نقاط قوت و ضعیف شهرداری فومن شناخت لازم را داریم.

وی بابیان اینکه از بازیکنان تأثیرگذار این تیم نیز شناخت لازم را داریم، گفت: با شناخت نقاط ضعف شهرداری فومن به دنبال پیروزی خواهیم بود.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه در این هفته چاره ای به جز شکست حریف خود نداریم، گفت: از وقفه‌ای که در لیگ دسته دوم فوتبال کشور به وجود آمد نهایت استفاده را بردیم و نقاط ضعف خود را پوشش دادیم.

جمشیدیان عنوان کرد: با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشتیم و با آمادگی بالای بدنی و شادابی بازیکنان و روحیه بالا وارد میدان خواهیم شد تا بهترین نتیجه ممکن را در این هفته رقم بزنیم.

وی بابیان اینکه شهرداری فومن سکوی پرتاب ما در جدول رده‌بندی لیگ دسته دوم فوتبال کشور خواهد بود، بیان کرد: خوشبختانه در دیدار برابر شهرداری فومن محروم و مصدومی نداریم و با تمام توان وارد میدان مسابقه خواهیم شد.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: امیدواریم با حمایت هواداران و مردم فوتبال دوست همدان بهترین نتیجه را کسب کنیم.

گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان در هفته هشتم لیگ دسته دوم فوتبال کشور گروه الف دوشنبه ۱۴ آبان ماه از ساعت ۱۴:۴۵ در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج میزبان شهرداری فومن خواهد بود.