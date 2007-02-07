رئیس جمهوری با عدم برداشت از حساب ذخیره ارزی موافقت کرد / قیمت واقعی نفت در بودجه سال آینده 50 دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: دولت در متمم بودجه 3 هزار میلیارد تومان منبع جدید خواسته بود که قرار بود 2500 میلیارد تومان آن از حساب ذخیره ارزی و 500 میلیارد تومان دیگر از محل فروش سهام عدالت کارخانجات تامین شود و 3 درصد نیز درخواست مربوط به جابه‌جایی ردیف ها بود.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، متمم را به اصلاحیه تبدیل کرد؛ به این صورت که از بودجه عمرانی کاسته و به بودجه جاری افزوده شود.

کمیسیون معتقد بود سقف بودجه نباید بالا برود و برداشت از حساب ذخیره ارزی به صلاح نیست و از طرفی فروش کارخانجات نیز در این مقطع قابل تحقق نیست و منبع جدیدی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با این مصوبه به دولت اجازه داد تا 320 میلیارد تومان از بودجه عمرانی را به بودجه جاری منتقل کند که مورد انتقاد آقای احمدی نژاد رنیس جمهوری قرار گرفت.

توکلی تصریح کرد: در نشستی که شب گذشته با حضور بنده و آقای عبداللهی و آقای حداد عادل و رئیس جمهور برگزار شد ، آقای احمدی نژاد از توضیحات ما قانع و مقرر شد به خاطر اهداف کلان و کاهش تورم از حساب ذخیره ارزی برداشت نشود.

وی ادامه داد: تاکنون چهار متمم درباره مقاوم سازی مدارس ، بنزین و بهداشت و درمان و دو درصد اختصاص منابع نفتی به استان های نفت خیز و محروم تصویب شده بود و مجلس با اقدام خود از تصویب پنجمین متمم جلوگیری کرد.

نماینده تهران در خصوص بودجه سال 86 و اختصاص 7/33 دلار قیمت نفت در این لایحه توضیح داد: قیمت مبنایی نفت با صرف همه هزینه های پیش بینی شده به رقم بالای 50 دلار می رسد و 7/33 مربوط به هزینه هایی است که صراحتا به درآمد نفت اتکا شده است.

وی قیمت واقعی نفت در بودجه سال جاری 50 دلار عنوان کرد و اظهار داشت: تا هنگامی که ساختار دیوان سالاری موجود اصلاح نشود، اتکا به نفت دوباره شدت می یابد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان متذکر شد در لایحه مدیریت خدمات کشوری که درخواست استرداد آن از سوی دولت اعلام و منتفی شد، به لزوم اصلاح ساختار دیوان سالاری تاکید شده است.