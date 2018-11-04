فعالیت یک شهرک صنعتی یکسال معطل انتقال لوله گاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: کالای قاچاق به راحتی قابل شناسایی است و نگذاریم به نام گرانفروشی و احتکار تولید متوقف شود چرا که اگر کالای تولید شده توسط کارخانه ها را که در انبارها تا زمان توزیع نگهداری می شوند به نام کالای قاچاق مانع توزیع شویم به کارخانه لطمه وارد می شود.

مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه آموزش به تیم کارشناسی بررسی انبارها و کالاهای قاچاق باید در اولویت قرار بگیرد افزود: برخورد با کالای قاچاق و احتکار شده باید طبق قانون انجام شود و در این راستا حضور نمایندگانی از صنعت معدن و تجارت ،اتاق بازرگانی و اتحادیه ها الزامی است.

استاندار تهران با بیان اینکه برای رونق تولید باید کاری کنیم تا قیمت تمام شده کالاها کاهش یابد گفت: در مقابل انوع تحریم های آمریکا از هوش و ذکاوت ایرانی برخورداریم اما نیاز است این هوش در عملکرد و رفتارها نیز به ظهور برسد امروز باید تصمیم بگیریم که در تصمیم گیری ها خدمتگزار عرصه تولید باشیم.

وی با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم چرخ کارخانه های تولیدی از کار بیافتد و باید پیش از این به تولید بیشتر بها می دادیم و با افزایش کیفیت کالاها و صدور به موقع مجوزها در کاهش قیمت تمام شده اثر می گذاشتیم تا در حال حاضر با خیلی از مشکلات اقتصادی فعلی مواجه نمی شدیم، گفت: در برخورد با احتکار،گرانفروشی و قاچاق نباید عجولانه تصمیم گرفت و تصمیمات باید برمبنای کارشناسی و تخصص از سوی صنعت معدن و تجارت و تعزیرات باشد تا تولید کننده واقعی به اشتباه به عنوان محتکر شناسایی نشود.

استاندار تهران خطاب به مدیران و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران بیان داشت: اگر مدیران کارخود را به درستی انجام دهند صنعت ما قابل رقابت با تولیدات خارجی می شود لذا باید دست مدیران کارخانه ها را باز بگذاریم و برای صدور مجوزهای کسب و کار از افراد متخصص در ادارات استفاده کنیم و به بهانه های واهی مقابل فعالیت تولید کنندگان نایستیم.

مقیمی با اشاره به اینکه یکسال است فعالیت یک شهرک صنعتی در استان تهران برای انتقال لوله گاز معطل مانده است افزود: اکثر صنایع وکارخانه های ما با بهترین ماشین آلات فعالند، از تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر برخوردارند اما کیفیت تولید پایین است وبه موقع کالا به دست مشتری نمی رسد وخدمات پس ازفروش ضعیف است؛علت همه این مسایل آن است تولید کننده از حمایت کافی برخوردار نیست.

