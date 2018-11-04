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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

دمشق تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

دمشق تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه به تحریم های آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا،  یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه به تحریم های آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

این منبع مسئول اعلام کرد: سوریه تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم ها ضد ایران را محکوم می کند و این اقدام را در ادامه سیاست های هدفمند آمریکا برای از بین بردن ثبات منطقه می داند.

منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: سوریه به شدت با سیاست اقدامات قهری یکجانبه آمریکا ضد کشورهایی که به دیکته های آن سر نمی نهند اعتراض می کند و آنرا(تحریم های آمریکا علیه ایران) را نقض کننده منشور سازمان ملل و قانون بین المللی و نظام تجاری چندجانبه می داند.

کد مطلب 4449951

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