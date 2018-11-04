به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر عصر امروز یک شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم ماشین سازی تبریز و استقلال تهران گفت: بازی سختی خواهیم داشت ولی برای سه امتیاز به تبریز آمده ایم.

وی با تاکید بر اینکه باید تیمش در بازی فردا تمرکز ۱۰۰درصدی داشته باشد، افزود: ما فردا باید بجنگیم و در تمام مدت بازی تلاش کنیم چراکه حریف تیم خوبی بوده و کار ما سخت است.

شفر با اشاره به اینکه امیدوارم که بتوانیم با نتیجه خوبی از زمین بیرون بیاییم، گفت: در این چند روز روی نقاط ضعف و قوت تیمم کار کرده ام و آماده بازی فردا هستیم.

وی با بیان اینکه ماشین سازی در چند بازی گذشته خود نمایش های خوبی داشته است، ادامه داد: آنها همیشه به دنبال استفاده از پاس های بلند نیستند و از پاس های کوتاه نیز استفاده می کنند.

شفر با تاکید بر اینکه ماشین‌سازی فوتبال خوبی بازی می ‌کند و بازی ‌های آخر این تیم را آنالیز کرده‌ایم، گفت: استقلال دنبال ارائه بازی زیبا است البته مشکلاتی نیز داریم که همه می دانند، چند نفر از بهترین بازیکنان ‌مان از تیم رفتند و بازیکنان جدیدی جذب شدند که باید به شناخت از تیم برسند.

سرمربی استقلال با بیان اینکه وقتی بازیکن به یک تیم می ‌آید کار سختی دارد تا خودش را پیدا کند، گفت: بازیکنان جدید استقلال باید با اعتماد به نفس زیاد در این تیم کار کنند. زمانی که یک بازیکن به استقلال می‌ آید، هواداران او در فضای مجازی افزایش پیدا می ‌کنند و عملکردش زیر ذره ‌بین می‌ رود.

شفر با اشاره به اینکه سعی می کند علاوه بر مربی یک راهنما و کمک برای یاران تیمش باشد، افزود: زمانی که ما مقابل پرسپولیس به میدان می ‌رویم هواداران زیادی به ورزشگاه می ‌آیند.

وی در خصوص نفرات تیمش در بازی فردا گفت: برای فردا باید بهترین تیم را به داخل زمین بفرستیم.

وی با بیان اینکه فصل گذشته نظم تیمی یکی از دلایل اصلی موفقیت تیمش بود، گفت: در تیم ما نظم مهم است و همه ما مانند خانواده هستیم. حسینی قبل از حضور در ترکیب اصلی از همه عذرخواهی کرد.

سپس گفت: اگر همه ما نظم نداشته باشیم، نمی توانیم به هدف برسیم. در مورد حسینی، شاید شما ندانید ولی من می دانم چرا بازی کرد. شما اگر مشکلی در خانه داشته باشید، به همسایه نمی گویید.

سرمربی استقلال با تاکید بر اینکه اگر بازیکنی در تیمش نظم نداشته باشد کنار گذاشته می شود، گفت: بازیکن وقتی نظم نداشته باشد، از تیم خارج می شود. استقلال یک باشگاه معمولی نیست و همه باید برای رسیدن به موفقیت در یک مسیر باشند.

وی در خصوص نیامدن روزبه چشمی و اسماعیلی به تبریز گفت: مسئله آنها انضباطی است. این موضوع مربوط به نظم تیمی است. در گذشته نیز چنین مسائلی مانند قضیه نورافکن و قائدی داشتیم و یکی از آنها به اروپا رفت و دیگری وضعیت خوبی دارد.

سرمربی استقلال سپس در خصوص شانس ایران برای قهرمانی در جام ملت های آسیا گفت: ایران شانس اول قهرمانی در جام ملتهای آسیا است و بازیکنان قدم به قدم بهتر می شوند.

شفر گفت: در جام جهانی بیرانوند، ابراهیمی و مجید حسینی را دیدیم که از خیلی از بازیکنان لژیونر تیم ملی، بهتر بودند.

وی گفت: خیلی از بازیکنان ایرانی نیز نیاز به الگوی ایرانی دارند. نه مسی و رونالدو بلکه نیازی به الگویی مانند ابراهیمی است. ما شانس خوبی داریم و باید این شانس را با حضور بازیکنان داخلی حفظ کنیم.

وی در خصوص لیگ برتر ایران نیز گفت: فوتبال از سال گذشته در ایران بهتر است و همه تیم های حاضر در لیگ بهتر شدند. لیگ برتر امسال نیز نسبت به سال گذشته پیشرفت کرده است.