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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۸:۰۳

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد:

انتشارکامنتهای توهین کننده به دیگر کاربران جرم است

انتشارکامنتهای توهین کننده به دیگر کاربران جرم است

یاسوج- رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتشار و یا به اشتراک گذاری کامنتهایی که به دیگر کاربران توهین یا فحاشی می‌کند، جرم است و تبعات قانونی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله شهبازی‌پور افزود: افراد زیادی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و در این فضاها توهین به افراد از شایع‌ترین جرایم است که مطابق قانون، جرم بوده و دارای مجازات می‌باشد.

وی بیان داشت: با توجه به نوع توهین، مجازات آن نیز متفاوت است و در صورت شکایت‌ کردن توسط شاکی، پیگیری قضایی آن امکان‌پذیر خواهد بود.

شهبازی پور افزود: یکی از این موارد یکی از شهروندان پزشک بود که برای انتشار غیر مجاز تصاویری از مطب شخصی ایشان و نیز ارسال مطالب توهین‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی واتساپ شکایت داشتند و موضوع پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام اقدامات پلیسی در خصوص پرونده، فردی که مرتکب این عمل شده بود شناسایی و طبق دستور مقام محترم قضایی مبنی بر احضار وی به این پلیس فراخوانده شد.

وی تصریح کرد: پس از اقدامات صورت گرفته توسط افسران این پلیس متهم با توجه به ارائه مستندات به بزه انتسابی اعتراف کرده و انگیزه خود را از این کار انتقام‌جویی به علت عدم رضایت از معالجه خود توسط شاکی عنوان کرد.

شهبازی‌پور با بیان اینکه توهین و هتک حیثیت در فضای مجازی جرم است، گفت: رعایت اخلاق در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی یکی از ضروریات است که کاربران باید به آن پایبند باشند، چرا که عدم رعایت اخلاق در این فضا باعث هرج و مرج و ناهنجاری‌های فراوان می‌شود که این ناهنجاری‌ها حتی می‌تواند در روابط حقیقی افراد در فضای واقعی تاثیر گذار باشد.

دستگیری سارق حرفه ای مغازه و منازل در دهدشت 

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از دستگیری یکی از سارقان حرفه ای و سابقه دار و کشف هفت فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، جهان دیماز" افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه و منازل در شهر دهدشت موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام یکسری اقدامات پلیسی، توانستند یکی از سارقان حرفه ای منزل و مغازه که دارای سوابق متعددی از جمله سرقت، اخلال در نظم، ایراد ضرب و جرح را در این شهرستان و شهرستانهای همجوار داشت را در کارنامه خود داشت را شناسایی و دستگیر نمایند.

دیماز در ادامه تصریح کرد: در تحقیقات بعمل آمده توسط ماموران پلیس آگاهی و برابر اسناد و مدارک وادله موجود متهم به صراحت به تعداد هفت فقره سرقت از جمله شش فقره سرقت مغازه و یک مورد سرقت منزل اعتراف که با حضور متهم صحنه های سرقت بازسازی که با تلاش ماموران، بخشی از وسایل سرقتی کشف و تحویل مالباختان و در سایر موارد نیز متهم متعهد به پرداخت خسارت به مالباختان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در پایان خاطر نشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد که با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 4450032

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