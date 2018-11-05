پذیرش پیشنهاد رهنما در جلسه کمیته فنی فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته عصر یکشنبه ۱۳ آبان ماه در غیاب نماینده ژاپن و با حضور اکثر اعضا از جمله مسعود رهنما در مادرید تشکیل شد و طی آن پیشنهاد نماینده کشورمان به تایید و تصویب اعضا رسید.

رهنما در این جلسه پیشنهاد افزایش امتیاز ضربه چرخشی پا از ٣ به ٤ امتیاز را ارائه داد که پس از گزارش وی و ارائه نقاط قوت آن و بحث و تبادل نظر حاضران، با موافقت همه اعضا به تصویب رسید. این پیشنهاد به همراه تغییر سیستم داوری، نحوه جداول کاتا و همچنین تغییر زمان مسابقه بانوان به کمیته قوانین ارسال شد تا پس از نهایی شدن به هیات اجرایی فدارسیون جهانی رفته و برای مسابقات آینده قابلیت اجرا پیدا کند.

در این جلسه همچنین مواردی مربوط به تصمیمات فنی، نحوه آزمون مربیان و چگونگی صدور کارتهای مربیگری به تصویب اعضا رسید و به دلیل آنکه مربوط به حوزه فنی بوده به کمیته های دیگر ارجاع داده نمی‌شود.

در ادامه برنامه های فدراسیون جهانی در فاصله یک روز به آغاز بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جهان امروز کنگره سالیانه با حضور روسای فدراسیون ۱۹۰ کشور از جمله محمد صادق فرجی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از صبح سه شنبه در مادرید آغاز می شود.