سه مدال طلا و نقره نمایندگان ایران درمسابقات ووینام قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزشهای رزمی، چهارمین دوره مسابقات ووینام قهرمانی آسیا روز گذشته با حضور ۱۶ تیم از کشورهای ایران، افغانستان، بنگلادش، کامبوج، اندونزی، چین، هند، عراق، ژاپن، لائوس، نپال، میانمار، فیلیپین، چین تایپه و ویتنام به میزبانی کشور اندونزی در بالی آغاز شد.

تیم اعزامی کشورمان با هدایت مرتضی رمضانی در این مسابقات موفق به کسب ۲ مدال طلا و یک مدال نقره شد. در وزن ۵۴ کیلوگرم اشکان دباغ زاده با شکست حریف اندونزیایی به فینال رسید و در مسابقه نهایی با قبول شکست از حریف کامبوجی خود به مدال نقره این مسابقات دست یافت. در وزن ۶۴ کیلوگرم احمد نیک کار حریفانی از نپال، افغانستان و کامبوج را شکست داد و موفق به کسب مدال طلا این دوره از مسابقات شد. سهیل نوحی نیز در وزن ۷۷ کیلوگرم پس از برتری مقابل رقبایی از کامبوج و افغانستان به نشان طلا دست یافت.

در این مسابقات محمد نوحی از ایران به عنوان رئیس کنفدراسیون ووینام آسیا و نایب رئیس فدراسیون جهانی ووینام در مراسم افتتاحیه به سخنرانی پرداخت.

ووینام از رشته های مورد تائید شورای المپیک آسیا است که رقابت های آن در بازی های داخل سالن آسیا برگزار می شود و مسئولین کنفدراسیون ووینام آسیا در تلاش هستند تا مجوز حضور این رشته در بازی های آسیایی را اخذ نمایند.