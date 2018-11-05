آوالان کامیاران با یک گل میهمان خود مس نوین کرمان را بدرقه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم آوالان کامیاران در هفته هشتم مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه های کشور میزبان نماینده کرمان بود.

در این بازی که در ورزشگاه آزادی کامیاران برگزار شد شاگردان حمید امامی با تک گل کیوان مارابی از روی ضربه پنالتی برنده میدان شدند و تیم مس نوین کرمان را شکست دادند.

علی رحمت آبادی، رضا صابری، امین احسان‌بخش، محمدجواد صادقی، افشین سلطانی مقدم، علی خورشیدی، علی پورگلستان، سعید رفعتی، مهدی جلال الدینی، امیرعلی عسکریان، احمد محمدیان پور، محمدامین کاویانی، فرزاد درویش زاده، حسین رزمپوش، حمیدرضا جلالی، علی وزیری پناه، کیهان میرزاده، مهدی دستیار حقیقی، عماد خالقی و علی رجبی در ترکیب تیم آوالان کامیاران قرار دارند.

مسعود مرادی سرپرست، حمید امامی سرمربی و فریدون فاتحی، حسام کمانگر، شهریار مراد بیگی و لقمان رحمانی به عنوان مربی نماینده کردستان را در این دوره از رقابت ها هدایت و همراهی می کنند.