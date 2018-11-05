آغاز به کار سفیر جدید مصر در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «خالد محمود عبدالمنعم عزمی» سفیر جدید مصر در تل آویو برای آغاز فعالیتش وارد اراضی اشغالی شد.

قرار است عبدالمنعم روز پنجشنبه هفته جاری استوارنامه خود را به «روون ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی تقدیم کند.

از زمان امضای توافقنامه صلح میان مصر و رژیم صهیونیستی طی ۴۰ سال پیش عزمی هفتمین سفیر مصر در تل آویو به شمار می رود.

این اقدام همزمان با انتخاب «امیره اورون» سفیر جدید رژیم صهیونیستی در قاهره صورت می گیرد، اورون اولین زن اسرائیلی است که متولی چنین مسئولیتی می شود.