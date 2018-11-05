مردم هلیلان چشم انتظار گازرسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم هلیلان مدت هاست که چشم انتظار رسیدن گاز خانگی هستند و در این مدت به دوش کشیدن کپسول های گاز باعث ایجاد مشکلاتی برای آنها شده است.

اما قرار است مردم این منطقه در آینده نزدیک شاهد شعله های خانگی گاز باشند و قصه حمل کپسول ها و سختی های آن به پایان برسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز بخش هلیلان یعنی شهر توحید و روستاهای کهره، شیراوند، و نیز ۴ روستای دیگر شامل چشمه ماهی، خرده چشمه، شهرک سامان و شهرک امام به زودی از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

عباس شمس الهی افزود: اعتبار این پروژه هشت میلیارد تومان است.

شمس الهی تصریح کرد: همچنین پروژه دیگر گازرسانی به ۳۲ روستای بخش هلیلان است که در هفته دولت شروع و پیمانکار آن انتخاب شده که اعتبار این پروژه نیز ۸ میلیارد تومان است.

وی افزود: این پروزه در هفته دولت سال ۹۸ این پروژه به بهره برداری می رسد و این ۳۲ روستا نیز از نعمت گاز برخوردار شوند.