آرش لهونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام اربعین ۸۵ حادثه در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اتفاق افتاد و به ۶۰۹۰ نفر حادثه‌دیده هم امدادرسانی شد.



وی تعداد مصدومان حوادث را ۱۵۳ نفر اعلام کرد و گفت: ۴۸ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و به ۴۲ نفر مصدوم نیز رسیدگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه بیان کرد: ۲۶ تیم عملیات در قالب ۵۵۰ نفر به زوار اربعین در سطح استان کرمانشاه امدادرسانی کردند.

وی از اعزام یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه هفت نفر از کارکنان نجاتگران به شهر حله عراق خبر داد و گفت: مانور امداد و نجات جاده‌ای در کمربندی قصرشیرین با حضور دستگاه‌های عضو کارگروه برگزار شد.

لهونی با بیان اینکه ۶ جلسه کارگروه امداد و نجات در استان تشکیل شده، استفاده از یک فروند بالگرد و پوشش امدادی ایستگاه راه‌آهن توسط تیم واکنش سریع را از دیگر اقدامات انجام شده در ایام اربعین دانست.

وی افزود: چهار پایگاه موقت امداد و نجات در سطح استان برپا شده است و همچنین ۴۵۰ چادر، ۱۵ هزار تخته پتو، دو هزار تخته موکت و ۲ هزار قوطی کنسرو میان زوار اربعین توزیع شد.