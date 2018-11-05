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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۸:۴۹

«یونیسف»: هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی می میرد

«یونیسف»: هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی می میرد

«یونیسف» اعلام کرد که به دنبال وخیم شدن اوضاع انسانی در یمن هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی می میرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» با هشدار نسبت به اوضاع انسانی یمن اعلام کرد که هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی به دنبال بیماری هایی که میتوان جلوی آنها را گرفت می میرد.

این سازمان همچنین اعلام کرد که امروزه یمن تبدیل به جهنم کودکان شده و این شرایط نه فقط برای برخی از کودکان یمنی بلکه برای تک تک آنها به وجود آمده است.

یونیسف هشدار داد که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک یمنی از سوء تغذیه شدید رنج می برند و ۴۰ درصد از آنها در استان الحدیده زندگی می کنند. اگر ما جلوی سوء تغذیه را بگیریم بسیاری از بیماری های کشنده کودکان یمنی از بین می رود.

کد مطلب 4450185

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