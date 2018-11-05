جلسه علنی آغاز شد/ سؤال ۶ نماینده از ظریف در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۷ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت ایران در همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

گزارش کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی

سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و پنج نفر از نمایندگان (سه قفره سؤال از وزیر امور خارجه)

به گزارش مهر، پیش از آغاز جلسه علنی، فاطمه حسینی نماینده تهران در جلسه غیررسمی، گزارشی از حضورش در اجلاس آی پی یو ارائه داده است.