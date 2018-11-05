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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۵

رحمانی فضلی در همایش ملی پدافند غیرعامل:

زائرانی که از مسیر ایران وارد عراق شدند، ۴۷ درصد افزایش یافته است

زائرانی که از مسیر ایران وارد عراق شدند، ۴۷ درصد افزایش یافته است

وزیر کشور گفت: امسال تعداد زائرانی که از مسیر ایران وارد عراق شدند، ۴۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در هفتمین همایش ملی پدافند غیر عامل که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد با تشکر از برگزار کنندگان راهپیمایی اربعین حسینی اظهارداشت: امسال تعداد زائرانی که از مسیر ایران وارد عراق شدند ۴۷ درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه به اهمیت پدافند غیر عامل اشاره کرد و گفت: هر آن چیزی که بتواند تاب آوری ما را در مقابل تهدیدات و آسیب ها بالا ببرد پدافند غیر عامل است. تهدیدی که امروز با آن روبرو هستیم تلاش برای نشان دادن اسلام خشن است و عوامل اصلی انتشار این تصویر گروه های تروریستی مانند داعش است.

رحمانی فضلی گفت: امروز بشریت به جایی رسیده که به دور از تفکر های فلسفی است و تلاش هم بر این است که جوامع را به سوی مادیات ببرند اما در واقعیت انسان به دنبال معنویت و تعالی روحی است و مکاتب فکری بشری توان پاسخ گویی به نیاز های انسان را ندارند و در عمل شکست خورده اند.

وی با اشاره به حرکت انسان به سوی معنویت گفت: امام خمینی ره با استفاده از اصول الهی و معنویت انقلابی دینی و معنوی را تشکیل داد اما همچنان اصول اعتقادی و تفکری تهدید می شود پس باید اصول پدافند غیر عامل را به درستی اجرا کنیم و با تهدیدات مقابله کنیم.

وزیر کشور حمایت مردم از انقلاب اسلامی را بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: راهپیمایی روز ۱۳ آبان نشان داد که مردم انقلاب اسلامی را دوست دارند و پای آرمان های آن ایستاده اند اما ما مسئولان نیز باید به نیازهای آنها توجه داشته و به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور باشیم.

رحمانی فضلی با اشاره به ناآرامی های اخیر در کشور گفت: این نوع حرکات اجتماعی بسیار مهم است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر ضد انقلاب به دنبال استفاده از ناآرامی‌ها در جهت اهداف خود است و تحلیل نادرستی از آن دارد. توجه به مسائل اجتماعی و مشکلات مردم و تلاش برای کاهش مشکلات اقتصادی به نوعی توجه به پدافند غیر عامل ضروری است.

وی با اشاره به اجرای اصول پدافند غیر عامل در دیگر کشورها گفت: اگر به سایر کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که به چه میزان اصول پدافند غیرعامل را رعایت می‌کنند در حالی که هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست. عقل انسان حکم می‌کند اصول و قوانینی را برای پیشگیری آسیب‌ها و کاهش تهدیدات اجرا کنیم.

رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: رعایت اصول پدافند غیر عامل برای کاهش آسیب‌پذیری و تهدیدات یک امر ضروری است، کشور ما در معرض بیشترین تهدیدات در حوزه های مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد بنابراین توجه به پدافند غیرعامل بسیار اهمیت دارد.

کد مطلب 4450240
هادی رضایی

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