به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در هفتمین همایش ملی پدافند غیر عامل که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد با تشکر از برگزار کنندگان راهپیمایی اربعین حسینی اظهارداشت: امسال تعداد زائرانی که از مسیر ایران وارد عراق شدند ۴۷ درصد افزایش یافته است.



وی در ادامه به اهمیت پدافند غیر عامل اشاره کرد و گفت: هر آن چیزی که بتواند تاب آوری ما را در مقابل تهدیدات و آسیب ها بالا ببرد پدافند غیر عامل است. تهدیدی که امروز با آن روبرو هستیم تلاش برای نشان دادن اسلام خشن است و عوامل اصلی انتشار این تصویر گروه های تروریستی مانند داعش است.



رحمانی فضلی گفت: امروز بشریت به جایی رسیده که به دور از تفکر های فلسفی است و تلاش هم بر این است که جوامع را به سوی مادیات ببرند اما در واقعیت انسان به دنبال معنویت و تعالی روحی است و مکاتب فکری بشری توان پاسخ گویی به نیاز های انسان را ندارند و در عمل شکست خورده اند.

وی با اشاره به حرکت انسان به سوی معنویت گفت: امام خمینی ره با استفاده از اصول الهی و معنویت انقلابی دینی و معنوی را تشکیل داد اما همچنان اصول اعتقادی و تفکری تهدید می شود پس باید اصول پدافند غیر عامل را به درستی اجرا کنیم و با تهدیدات مقابله کنیم.

وزیر کشور حمایت مردم از انقلاب اسلامی را بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: راهپیمایی روز ۱۳ آبان نشان داد که مردم انقلاب اسلامی را دوست دارند و پای آرمان های آن ایستاده اند اما ما مسئولان نیز باید به نیازهای آنها توجه داشته و به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور باشیم.

رحمانی فضلی با اشاره به ناآرامی های اخیر در کشور گفت: این نوع حرکات اجتماعی بسیار مهم است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. از سوی دیگر ضد انقلاب به دنبال استفاده از ناآرامی‌ها در جهت اهداف خود است و تحلیل نادرستی از آن دارد. توجه به مسائل اجتماعی و مشکلات مردم و تلاش برای کاهش مشکلات اقتصادی به نوعی توجه به پدافند غیر عامل ضروری است.

وی با اشاره به اجرای اصول پدافند غیر عامل در دیگر کشورها گفت: اگر به سایر کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که به چه میزان اصول پدافند غیرعامل را رعایت می‌کنند در حالی که هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست. عقل انسان حکم می‌کند اصول و قوانینی را برای پیشگیری آسیب‌ها و کاهش تهدیدات اجرا کنیم.

رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: رعایت اصول پدافند غیر عامل برای کاهش آسیب‌پذیری و تهدیدات یک امر ضروری است، کشور ما در معرض بیشترین تهدیدات در حوزه های مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد بنابراین توجه به پدافند غیرعامل بسیار اهمیت دارد.