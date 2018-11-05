آخرین مهلت پذیرفته شدگان پزشکی آزاد برای تغییر رشته و انتقال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، این دانشگاه در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد: «پیرو اطلاعیه شماره ۲ مرکز سنجش و پذیرش در خصوص آن دسته از داوطلبان ذخیره اعلام شده در ۱۱ مهر ماه که در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرم شماره ۱۵ اقدام کرده اند و به جهت پذیرش قطعی در یکی از اعلام نتایج مراحل قبل امکان شرکت در فرآیند تکمیل ظرفیت این مرحله از آنها سلب شده است بدینوسیله به اطلاع می رساند :

کلیه پذیرفته شدگان اعلام نتایج ۲۵ شهریور ماه و ۲۳ مهر ماه در صورت عدم ثبت نام و اشتغال به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی لازم است به جهت استفاده از تسهیلات تغییر رشته و یا انتقال حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۵آبان ماه به واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف خود اقدام کنند.

کسب حد نصاب نمره توسط دانشجو از جمله شرایط لازم برای استفاده از این تسهیلات خواهد بود و داوطلبانی که در مهلت مقرر اقدام نکنند امکان استفاده از این تسهیلات را تحت هیچ شرایطی نخواهند داشت.»