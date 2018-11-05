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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۱

اطلاعیه جدید درباره پزشکی آزاد؛

آخرین مهلت پذیرفته شدگان پزشکی آزاد برای تغییر رشته و انتقال

آخرین مهلت پذیرفته شدگان پزشکی آزاد برای تغییر رشته و انتقال

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص داوطلبان ذخیره رشته های علوم پزشکی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، این دانشگاه در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد: «پیرو اطلاعیه شماره ۲ مرکز سنجش و پذیرش در خصوص آن دسته از داوطلبان ذخیره اعلام شده در ۱۱ مهر ماه که در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرم شماره ۱۵ اقدام کرده اند و به جهت پذیرش قطعی در یکی از اعلام نتایج مراحل قبل امکان شرکت در فرآیند تکمیل ظرفیت این مرحله از آنها سلب شده است بدینوسیله به اطلاع می رساند :

کلیه پذیرفته شدگان اعلام نتایج ۲۵ شهریور ماه و ۲۳ مهر ماه در صورت عدم ثبت نام و اشتغال به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی لازم است به جهت استفاده از تسهیلات تغییر رشته و یا انتقال حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۵آبان ماه به واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف خود اقدام کنند.

کسب حد نصاب نمره توسط دانشجو از جمله شرایط لازم برای استفاده از این تسهیلات خواهد بود و داوطلبانی که در مهلت مقرر اقدام نکنند امکان استفاده از این تسهیلات را تحت هیچ شرایطی نخواهند داشت

کد مطلب 4450241
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