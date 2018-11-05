ورود ۳۰۴۸ پرونده به تعزیرات زنجان/احتکار در زنجان به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: بیست و چهارمین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی را داریم و طی این مدت فعالیتهای متعددی توسط این سازمان انجام گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان اختصاصی است که در سه حوزه رسیدگی به تخلفات اعم از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرفکنندگان انجام میشود فعالیت می کند.
ممیزی تأکید کرد: این اداره همچنین صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد و تخلفات مربوط به پزشکان، گرانفروشی دارو و عدم عرصه دارو و عدم حضور متخصص دارو در داروخانهها توسط تعزیرات بررسی میشود.
وی گفت: هدف ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی اقتصادی بوده است.
ممیزی از ورود سه هزار و ۴۸ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان زنجان طی هفت ماه سال جاری خبر داد و گفت: جریمه این تعداد پرونده تخلف بیش از ۱۶۲ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: درصد عملکرد تعزیرات حکومتی در این حوزه ۱۰۳ بوده و میزان وصولی جرائم تعیینشده برای پروندههای تخلفاتی نیز ۴۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۴۵۵ هزار ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان به مجازت قاچاقچیان کالا و ارز اشاره کرد و گفت: اگر قاچاقچی نتواند جریمه خود را واریز کنند به حداکثر ۱۵ سال حبس محکوم میشود.
ممیزی تصریح کرد: از مردادماه سال جاری تاکنون ۲۲ فقره پرونده احتکار در استان زنجان کشف شده و ۲۱ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و ارزش ریالی کالاهای احتکار شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر احتکار در استان زنجان به صفر رسیده است، گفت: تمام کالاهای احتکارشده به قیمت نرخ مصوب دولتی در بین مردم عرضه می شود.
