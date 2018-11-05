سامانه بارشی در ایلام امروز به اوج فعالیت خود می رسد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شده بارش های متوسطی در سطح استان به عمل آورد به طوری که در شهر ایلام دیروز ۶ میلی متر بارندگی داشتیم.

وی افزود: این سامانه بارشی امروز و فردا نیز در سطح استان فعال است به خصوص برای اواخر وقت امروز به اوج فعالیت خود می رسد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود فعالیت این سامانه در امروز همراه با رگبار و رعد و برق شدید، وزش باد شدید، احتمال خطرات آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها در استان همراه باشد.

میهن پرست تصریح کرد: فعالیت این سامانه بارشی برای فردا مقدار آن نسبت به امروز کمتر می شود و از اواخر وقت فردا به تدریج از جو استان خارج می شود.

وی ادامه داد: از نظر دمای دیروز دهلران با ۲۶ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان و ملکشاهی، لومار، ایوان با ۱۱ درجه سانتی گراد خنک ترین مناطق استان گزارش شده است.

وی افزود: دمای شهر ایلام نیز دیروز در گرمترین ساعات به ۱۴ درجه سانتی گراد رسیده است که طی امروز و چند روز آینده نیز روند کاهشی دما با شیب ملایم وجود دارد.