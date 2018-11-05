پورابراهیمی:دولت در تخصیص ارزاربعین سوءمدیریت داشت/دستور لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی طی تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: متأسفانه زائران اربعین حسینی دچار مشکلات ارزی در این ایام شده‌اند.

وی افزود: دولت و به ویژه بانک ملی در تخصیص ارز دولتی به زائران حسینی سوءمدیریت داشت و مشکلات عدیده‌ای برای زائران ایجاد شد لذا مجلس باید هر چه سریعتر این موضوع را پیگیری کند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: این موضوع را در کمیسیون اقتصادی پیگیری کنید.