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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۰

در صحن علنی مجلس مطرح شد؛

پورابراهیمی:دولت در تخصیص ارزاربعین سوءمدیریت داشت/دستور لاریجانی

پورابراهیمی:دولت در تخصیص ارزاربعین سوءمدیریت داشت/دستور لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مأموریت داد تا سوءمدیریت دولت در تخصیص ارز به زائران اربعین را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی طی تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: متأسفانه زائران اربعین حسینی دچار مشکلات ارزی در این ایام شده‌اند.

وی افزود: دولت و به ویژه بانک ملی در تخصیص ارز دولتی به زائران حسینی سوءمدیریت داشت و مشکلات عدیده‌ای برای زائران ایجاد شد لذا مجلس باید هر چه سریعتر این موضوع را پیگیری کند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: این موضوع را در کمیسیون اقتصادی پیگیری کنید.

کد مطلب 4450262

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    نظرات

    • زائر اربعین IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا در تهیه ارز ما به مشکل خوردیم و نتوانستیم در عراق ارز را از بانک ملی تحویل بگیریم. آیا با همه مسافران سفرهای خارجی اینطور ارز می دهند؟ یا این مختص زائر اربعین است؟

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