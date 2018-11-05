به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران از هفته یازدهم لیگ برتر عصر امروز به مصاف ماشین سازی می‌روند. شاگردان شفر در حالی آماده این بازی می‌شوند که با ۱۴ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارند و در صورت پیروزی، صعود چشمگیری در جدول خواهند داشت. آبی پوشان حتی می‌توانند در صورت پیروزی با تفاضل ۳ گل یا بیشتر جای پرسپولیس را در رده چهارم جدول بگیرند.

* بیشترین پیروزی

تیم استقلال معمولا در هفته های یازدهم نتایج خوبی در لیگ برتر گرفته و عمدتا با پیروزی میدان را ترک کرده است. آنها در ۱۷ دوره گذشته این مسابقات صاحب ۱۱ پیروزی و ۵ مساوی هستند و تنها یکبار در هفته های یازدهم تن به شکست داده اند. آبی ها بهترین نتایجشان را معمولا در همین هفته های یازدهم گرفته اند تا به نوعی این هفته را بتوان هفته شانس آبی پوشان دانست.

* تنها شکست

تنها شکست تیم استقلال در هفته های یازدهم در یک بازی خانگی رقم خورده تا این تیم در هفته های یازدهم هرگز خارج از خانه شکست را تجربه نکرده باشد. جالب اینجاست که تنها تیمی که توانسته در هفته های یازدهم بر استقلال غلبه کند تیم همنام اهوازی اش، استقلال اهواز بود که این اتفاق در یک بازی پر گل در فصل ۸۸-۸۷ روی داد و آبی پوشان تهران در بازی که ۵ بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد در نهایت با نتیجه ۳-۲ بازی را باختند. برهانی و عنایتی برای آنها در این بازی گلزنی کردند.

* بازیهای خانگی

آبی پوشان در هفته های یازدهم، ۱۱ بار در خانه به میدان رفته اند که حاصل آن ۷ پیروزی، ۳ مساوی و یک شکست است. آنها ۱۹ گل زده و ۱۱ گل خورده دارند و در مجموع ۲۳ امتیاز از ۳۰ امتیاز دیدارهای خانگی شان را در این هفته ها گرفته اند.

* بازیهای خارج از خانه

استقلالی ها در این هفته ها ۶ بار نیز خارج از خانه به میدان رفته اند که حاصل آن ۴ پیروزی و ۲ مساوی است. آنها در این هفته ها ۹ گل زده و ۳ گل خورده دارند و توانسته اند ۱۴ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن را بگیرند که این عملکردی قابل توجه است.

* دربی ها

آبی پوشان ۳ بار در هفته های یازدهم در دربی حضور یافته اند که حاصل آن یک پیروزی و دو مساوی بوده است. پرسپولیس پر تکرارترین حریف استقلال در هفته های یازدهم لیگ برتر است.

* ماشین سازی

همچنین آبی پوشان در این هفته ها یک بار با گسترش تبریز بازی داشته اند که اگر این ماشین سازی را همان گسترش حساب کنیم، این بازی را هم می توان یک بازی تکراری برای آبی ها در این هفته ها دانست. آبی پوشان در بازی گذشته مقابل گسترش (ماشین سازی فعلی) به نتیجه مساوی ۲-۲ رسیده بودند.

* بهترین و بدترین نتیجه

بهترین نتیجه ای که آبی پوشان در هفته های یازدهم ادوار گذشته گرفته بودند به پیروزی ۴ بر ۲ این تیم در ۸۷-۸۶ باز می گردد که آنها توانسته بودند با ۲ گل مجتبی جباری و تک گل های برهانی و علیزاده پاس همدان را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهند. بدترین نتیجه این تیم هم همان شکست ۳ بر ۲ مقابل استقلال اهواز در تهران بود.

* برهانی، بهترین گلزن استقلال

آرش برهانی با ۴ گل زده بهترین گلزن استقلال در هفته های یازدهم ادوار گذشته لیگ برتر است. برهانی این ۴ گل را به تیم های سایپا در فصل ۹۳-۸۲، صبای قم در فصل ۹۲-۹۱، استقلال اهواز در فصل ۸۸-۸۷ و پاس همدان در فصل ۸۷-۸۶ زده است.

بعد از برهانی، مجتبی جباری با ۳ و فرهاد مجیدی به همراه میثم بائو و جابر انصاری با ۲ گل زده دیگر گلزنان برتر آبی ها در این هفته ها هستند. محسن کریمی، امید ابراهیمی، محمد قاضی، سجاد شهباززاده، حنیف عمران زاده، میلاد میداودی، رضا عنایتی، حسین کاظمی، پیروز قربانی، علی سامره، سهراب بختیاری زاده و رافت قلی اف دیگر گلزنان استقلال در این هفته ها هستند.

آبی پوشان دوبار هم در این هفته ها با گل به خودی مدافع تیم حریف به گل رسیده اند که این اتفاق یک بار در بازی با گسترش (ماشین سازی فعلی) روی داد و بار دیگر در بازی با نفت تهران.

همه بازیهای استقلال در هفته های یازدهم ادوار گذشته به شرح زیر است: