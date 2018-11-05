حضور نماینده قم در لیگ والیبال نشسته منوط به تأمین اعتبار است

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت ورزش‌های معلولین قم تا پایان سال برنامه‌های زیادی در دست اجرا دارد به طوری که قم از ۲۸ آبان میزبان لیگ ملی بسکتبال با ویلچر خواهد بود و قم به عنوان میزبان وارد این مسابقات می‌شود.

وی افزود: لیگ ملی بسکتبال با ویلچر، حاصل ادغام لیگ‌های دسته اول و دوم بسکتبال با ویلچر است و برای نخستین بار در این ساختار برگزار می‌شود و تیم ایثار قم در این رقابت‌ها حاضر خواهد بود ضمن این که در لیگ برتر نیز تیم اتحاد معصومیه قم حاضر است.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم در واکنش به انتشار نامه انصراف تیم اتحاد معصومیه قم از لیگ برتر بسکتبال با ویلچر گفت: موضوع انصراف، جدی نبود و مشکلات کوچکی وجود داشت که حل شد و اتحاد معصومیه به طور قطع و یقین در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر حضور خواهد داشت.

پیروز منش در مورد وضعیت تیم والیبال نشسته قم در لیگ برتر کشور بیان داشت: بر خلاف سال گذشته، امسال تیم والیبال نشسته قم در لیگ برتر شرکت نخواهد داشت زیرا توانایی مالی آن را ندارد و برنامه ما، حضور در لیگ دسته اول کشور است البته حضور در این رقابت‌ها هم منوط به تأمین اعتبار مورد نیاز است.

وی عنوان کرد: طی نامه‌ای که به اداره کل ورزش و جوانان ارسال کردیم برآورد ما برای حضور در لیگ دسته اول والیبال نشسته، ۱۵۰ میلیون تومان است و اگر در تأمین این بودجه، همیاری لازم از سوی اداره ورزش و جوانان و حامی مالی ما صورت گیرد تیم در لیگ دسته اول شرکت می‌کند.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم در مورد حضور تیم‌های ورزشی قم در مسابقات قهرمانی کشور در بخش جانبازان و معلولین تصریح کرد: بر اساس برنامه جدید فدراسیون، امسال تمامی مسابقات قهرمانی کشور در همه رشته‌ها در دو بخش مردان و زنان، به صورت متمرکز و به صورت جشنواره بزرگ ورزش‌های جانبازان و معلولین در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه برگزار می‌شود.