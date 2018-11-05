به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق درباره شرایط تیم مس سونگون گفت: در نیم فصل دوم دروازه ها کوچکتر می شود ولی امیدوارم روند خوبمان را حفظ کنیم. هرچند در پایان نیم فصل دوم قهرمان مشخص نمی شود و بازی ها به پلی آف می رود ولی می خواهیم این شرایط را تداوم بدهیم و در هر مسابقه محکم بازی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مس در تعطیلات نیم فصل حنیفی و حامد حسین زاده را جذب کرده است، افزود: یک بازیکن «راس» می خواهیم که در ادامه از سهمیه فیفا این بازیکن را جذب خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون درباره وضعیت محمدرضا سنگ سفیدی ملی پوش مس که از مدتها پیش به ایتالیا رفته است، تاکید کرد: من هنوز از این بازیکن بی خبرم. البته شنیده ام که به ایران آمده ولی من اطلاعی از این بازیکن ندارم.

تقی پور در پاسخ به این سئوال که آیا از غیبت این بازیکن ناراحت نیست؟ گفت: باشگاه تصمیم گیرنده است و من دخالتی نمی کنم! وقتی گفتند سنگ سفیدی می خواهد به ایتالیا برود، گفتم مانعش نمی شویم.

وی درباره اینکه اگر باشگاه تصمیم بگیرد سنگ سفیدی به تمرینات بازگردد آیا از این نظر تبعیت می کند؟ تصریح کرد: باشگاه که فعلا پیشنهادی برای بازگشت نداده است. سنگ سفیدی باید ابتدا با باشگاه صحبت کند. باشگاه تا الان سیاست را مشخص نکرده است که آیا این بازیکن بر می گردد یا خیر.