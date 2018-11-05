رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت ۹۷ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت با اعلام رمز یا خاتم الانبیا(ص) توسط امیر دریادار سیاری، رییس هئیت مدیره رزمایش در بخش های وسیعی از شمال مرکز و غرب کشور و در مساحتی به وسعت تقریبی نیم میلیون کیلومتر مربع آغاز شد.

به گزارش ستاد رسانه ای رزمایش پدافند هوایی ولایت ۹۷، این رزمایش با محوریت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در قالب شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور و با حضور نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکان های پروازی نیروی هوایی ارتش و شبکه دیده بانی بصری و اپتیکی برگزار می شود.

شبکه فرماندهی و کنترل کشف و شناسایی رهگیری و انهدام اهداف متخاصم اجرای عملیات پدافندی در محیط جنگ الکترونیک بهره برداری از سامانه های اکتشافی غیر فعال بکارگیری سامانه های پدافند هواپایه با سرنشین و بدون سرنشین مقابله با موشک های ضد رادار و موشک های کروز از جمله مواردی است که در این رزمایش تمرین خواهند شد.