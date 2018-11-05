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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

مردم باید آموزش‌های پدافند غیرعامل را فرا بگیرند

مردم باید آموزش‌های پدافند غیرعامل را فرا بگیرند

وزیر کشور گفت: با توجه به شرایطی که در منطقه داریم باید خودمان را تجهیز کرده و در این رهگذر مردم نیز باید آموزش‌های پدافند غیرعامل را فرا بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه هفتمین همایش پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما باید آمادگی کامل در برابر هر نوع تهدیدی داشته باشیم، گفت: این آمادگی، اقتضای حفظ امنیت جامعه و کشور است.

وی افزود: با توجه به حوزه‌های وسیع پدافند غیرعامل در مجوعه‌های پیش‌بینی و پیشگیری کنندگی، آموزش و اقدام، سازمان پدافند غیرعامل مستلزم به ارائه آموزش‌های عمقی است.

وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در منطقه داریم و همیشه در معرض تهدید دشمنان علی‌الخصوص تهدیدات آمریکا و بقیه کشورهای منتسب به آن هستیم، اقتضا عقلی این است که ما حتما خودمان را تجهیز کرده و در این رهگذر مردم نیز باید آموزش‌های پدافند غیرعامل را فرا بگیرند.

کد مطلب 4450353
هادی رضایی

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