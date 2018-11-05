به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه هفتمین همایش پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما باید آمادگی کامل در برابر هر نوع تهدیدی داشته باشیم، گفت: این آمادگی، اقتضای حفظ امنیت جامعه و کشور است.

وی افزود: با توجه به حوزه‌های وسیع پدافند غیرعامل در مجوعه‌های پیش‌بینی و پیشگیری کنندگی، آموزش و اقدام، سازمان پدافند غیرعامل مستلزم به ارائه آموزش‌های عمقی است.

وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در منطقه داریم و همیشه در معرض تهدید دشمنان علی‌الخصوص تهدیدات آمریکا و بقیه کشورهای منتسب به آن هستیم، اقتضا عقلی این است که ما حتما خودمان را تجهیز کرده و در این رهگذر مردم نیز باید آموزش‌های پدافند غیرعامل را فرا بگیرند.