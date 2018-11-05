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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

ایستگاه های پذیرایی از زائران در فاصله مناسبی از جاده برپا شوند

ایستگاه های پذیرایی از زائران در فاصله مناسبی از جاده برپا شوند

مشهد- رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ایستگاه های پذیرایی از زائران به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی باید در فاصله مناسبی از جاده دایر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی امیدوار صبح دوشنبه در گردهمایی توجیهی مسئولان ایستگاه های بین راهی دهه آخر صفر مشهد اظهارکرد: موضوع حمل و نقل و ترافیک در حوزه کاروان های پیاده بسیار مهم است و نیازمند هم افزایی و همکاری هیئت های مذهبی و مسئولان کاروان در این حوزه هستیم.

وی افزود:به مسئولان ایستگاه های صلواتی بین راهی توصیه می کنیم  در راستای ایمنی بیشتر، در محدوده ایستگاه خدمات رسانی از نوارهای شبرنگ و هشدار استفاده شود.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: طبق هماهنگی های انجام شده، ایستگاه های صلواتی در طول مسیر در خلاف جهت ترافیک و با فاصله مناسب از جاده مستقر شوند و تمام سعی همکاران ما در پلیس راهور، پوشش ترافیکی مناسب و امنیت و سلامتی زائران است و در این ایام مسئولیت‌پذیری بیشتر و خدمت‌رسانی بهتری را می‌طلبد. 

امیدوار اظهارکرد:باید به گونه ای برنامه ریزی کنید تا سلامتی و امنیت زائر نیز فراهم شود و خدشه ای به جریان ترافیک وارد نشده و زائران و وسایل نقلیه بتوانند بدون مشکل تردد داشته باشند.در ایستگاه های خدمت رسان مسائل ایمنی با رعایت شود و بخشی از خدمات  به زائران پیاده در طول مسیرها بایدبرای زائران وسائل نقلیه اختصاص دهید تا ایمنی بیشتری را در جاده ها شاهد باشیم.

کد مطلب 4450360

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