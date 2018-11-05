دستگیری پسرخاله های سارق باتری خودروهای شرق تهران

سرهنگ حسین فاضلی رییس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر پلیس پیشگیری پایتخت به خبرنگار مهر، گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد باتری خودروهای ۲۰۶ مناطق غرب تهران که بدون تخریب صورت می گرفت، کشف و دستور دستگیری سارقان در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۰ تهرانسر قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی بررسی های انجام شده از دوربین های مدار بسته محدوده ای که باتری خودرو ها سرقت شده بود مشخص شد فردی به تنهایی با پای پیاده ضمن استفاده از یک ماسک پارچه ای بر صورت ، یک آچار کوچک از آستین خود خارج و از زیر درب موتور اقدام به باز کردن آن می کرد و سپس با استفاده از آچار ، باتری را باز کرده و کمی دور تر از محل پارک خودرو در بین شمشاد ها و یا آب راه کنار خیابان ، باتری را پنهان و با استفاده از تلفن، محل باتری را به پسرخاله خود می گفت و به همین صورت به صورت سریالی باتری های متعددی را از خودرو ها باز و پنهان می کرد.

سرهنگ فاضلی افزود: پسرخاله این فرد پس از دور شدن این فرد از محل پنهان نمودن باتری در زمانی مناسب با خودرو ۲۰۶ سفید رنگ به محل مراجعه و باتری های سرقتی را جمع آوری می کرد تا بدین ترتیب کسی به آنها شک نکند و نیز پلاک خودروشان در تصاویر دوربین های مداربسته ضبط نشود.

رییس کلانتری تهرانسر اظهار داشت: تیم عملیات با شناسایی محل هایی که بیشترین وقوع سرقت اتفاق می افتاد به صورت نامحسوس نسبت به کنترل تردد و شناسایی دو نفر اقدام کردند سارقین با رویت مامورینی که در کمین انها بودند اقدام به فرار می کنند که پس از ۴۰ دقیقه تعقیب و گریز موفق به دستگیری آنان در محدوده کیلوتر ۴ بزرگراه شهید لشکری می شوند.

سرهنگ فاضلی در خاتمه عنوان کرد: پس از دستگیری مشخص می شود دو نفر با هم پسر خاله هستند و هردوی آنها ۳۰ سال دارند و قوی هیکل و دارای سوابق متعدد شرارت هستند و در بدو دستگیری تعداد ۸ دستگاه باتری کشف شد و پس از باز جویی اعتراف کردند که مدت هاست با این روش در مناطق غرب تهران روزانه بین ۸ تا ۱۰ باتری مربوط به خودرو های ۲۰۶ هاچ بک و صندوق دار سرقت می کنند و هرکدام از باتری هارا به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به مالخر در یکی از شهرهای اطراف تهران می فروشند.