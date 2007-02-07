۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۷

در ادامه نامه نگاری های ناشران به وزیر

اتحادیه کتابفروشان مشهد به وزیر ارشاد نامه می نویسد

اتحادیه صنف کتابفروشان مشهد برای استفاده از مزایای قانون معافیت های مالیاتی برای این صنف به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه می نویسد .

به گزارش خبرنگار مهر، این اتحادیه در ادامه پیگیری های خود برای استفاده از قانون معافیت مالیاتی صنف کتابفروشان که در تهران و چند شهر دیگر به صورت اجرایی در آمده است در حال نگارش نامه ای به وزیر ارشاد است که با پیگیری های دولت بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند .

با توجه به اینکه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای به ادارات کل امور اقتصادی شهرستان های کشور خواهان اجرای این قانون شده اما این قانون همچنان در برخی از استان ها اجرا نمی شود .

مهدی زابلی پور از ناشران شهر مشهد به خبرنگار مهر گفت : ممیزان ادارات مالیات به صورت سلیقه ای با مساله معافیت مالیاتی صنف کتابفروش برخورد می کنند و اگرچه به نص قانون کتابفروشی ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما هنوز هم برخی ممیزان به آنها مراجعه می کنند و درخواست مطالبه مالیات دارند .

وی تصریح کرد : بسیاری از کتابفروشان مشهدی در سال جاری برگه اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کردند و اگرچه از پرداخت مالیات معاف بودند ولی آن را پرداخت کردند .

کد مطلب 445037

