انتقاد از احداث مجتمع در جوار بازار بزرگ تبریز

مهرداد عظیمی عضو شورای هماهنگی تشکل های میراث فرهنگی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت مرمت بناهای تاریخی کهن شهر تبریز اظهار داشت: باید با مرمت و استفاده بهینه، ارزش تاریخی و افزوده خانه های تاریخی را حفظ کرد.

مدیرعامل انجمن متخصصین مرمت تاکید کرد: بافت تاریخی در شهر تبریز مغفول مانده است، حتی برخی از دانشجویان معماری، جرات تحقیق و پژوهش در این بافت های تاریخی را ندارند چرا که از نظر مرمت وضعیت برخی آثار تاریخی، اسفناک است.

وی بر ضرورت تسهیل گری مرمت بافت های فرسوده تاریخی تاکید کرد و افزود: اظهار نظر در مورد مرمت کلیه طرح های عمرانی، جامع، تفصیلی و طرح های شهری از سوی میراث فرهنگی ضرورت داد که طبق قانون، این سازمان باید نسبت به آن ها اظهارنظر کند.

عظیمی افزود: غفلت هایی در بافت های تاریخی استان آذربایجان شرقی در سال های اخیر صورت گرفته است، به عنوان مثال در برخی بافت های تاریخی، ساختمان چهار یا پنج طبقه احداث شده که این ها عدول از قوانین مصوب درباره بافت تاریخی است.

عضو شورای هماهنگی تشکل های میراث فرهنگی کشور ابراز داشت: امروز در اطراف بافت های تاریخی و بازار بزرگ شهر تبریز، مجتمع احداث شده است در صورتی که میراث فرهنگی باید قبل از احداث این اماکن به آن ورود پیدا کرده و طرح را مورد بررسی قرار می داد.