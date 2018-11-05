مدیران تئاتری به تماشای تمرین نمایش مددجویان کهریزک نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، روز گذشته ۱۳ آبان شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی و شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر به همراه جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر با حضور در آسایشگاه کهریزک و در کنار مدیر و مسئولان این آسایشگاه به تماشای تمرین نمایش «رستم و سهراب» نشستند.

این نمایش که با هنرمندی ۳۰ تن از مددجویان آسایشگاه کهریزک و با کارگردانی میرکمال میرنصیری قرار است پس از ۹ سال تمرین در تالار وحدت روی صحنه برود شب گذشته در حضور شهرام کرمی، شهرام گیل آبادی، بهزاد فراهانی، حجت علیخانی، خسرو احمدی، مهدی حاجیان و تعدادی از خبرنگاران و منتقدان تئاتر اجرا شد.

در پایان این تمرین - اجرا، میرنصیری کارگردان این نمایش با خیر مقدم به مهمانان توضیحات کوتاهی از فعالیت نمایش درمانی مددجویان آسایشگاه کهریزک که ۱۷ سال از آن می گذرد ارایه کرده و روند تمرین این نمایش را ۹ سال عنوان کرد.

مدیرکل هنرهای نمایشی نیز با غیر قابل وصف خواندن احساسش گفت: امشب با دیدن کار شما عزیزان شوق خاصی در وجودم احساس می کنم. تلاش شما و این اجرای هنرمندانه حال مرا خوش کرد. به شما و کارگردان این نمایش و مدیریت آسایشگاه که پدر معنوی همه شما را بر عهده دارد تبریک می گویم.

بهزاد فراهانی هنرمند پیشکسوت تئاتر نیز در پایان این تمرین اجرا بیان کرد: از آیت الله جعفری جمله ای را به یادگار دارم که می گفت بازیگران در وجه آفرینش به خدا نزدیکترند چرا که گویی هر بار بر صحنه به گذشتگان جان می دهند.

وی انتخاب نمایشنامه ای بر اساس داستان های شاهنامه را مورد قدردانی قرار داد و بازی قدرتمند هنرمندان و بازیگران این نمایش را ستود.

مدیرعامل خانه تئاتر نیز در این دیدار ضمن بیان احساس و انرژی که از این اجرا دریافت کرده بر جنبه درمانی نمایش و تاثیر نمایش درمانی بر مددجویان اشاره کرده و گفت: همه افراد جامعه باید این نمایش را ببینند. من به شخصه هر همراهی که لازم باشد برای دیده شدن این نمایش انجام خواهم داد.

در ادامه این دیدار پیشنهاد هایی از سوی هنرمندان برای اجرای نمایش «رستم و سهراب» بیان شد. محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه کهریزک و عضو هیات مدیره این آسایشگاه به همراه حمیده پورفهیم معاون توانبخشی آسایشگاه کهریزک از جمله میزبانان این تمرین - اجرا بودند.

نمایش «رستم و سهراب» روزهای ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه در تالار وحدت روی صحنه خواهد رفت در آن سی مددجو که بر ویلچیر نشسته اند به ایفای نقش می پردازند.