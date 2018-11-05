راه اندازی سامانه ثبت شکایات بهداشتی در دانشگاه علم وصنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای وضعیت بهداشتی دانشگاه و تبیین شعار «هر دانشگاهی، یک بازرس بهداشتی» سامانه آنلاین ثبت شکایات بهداشتی در اداره بهداشت و درمان دانشگاه علم و صنعت ایران برای ثبت و رسیدگی به شکایات دانشگاهیان از وضعیت بهداشتی اماکن موجود در دانشگاه و تخلفات بهداشتی مربوط به هر یک از اماکن، راه اندازی شد.

به موجب آن همه دانشگاهیان می توانند در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی در هر یک از بخش‌های مختلف دانشگاه آن را از طریق این سامانه اطلاع دهند.

کارشناس بهداشت محیط در سامانه مذکور در صورتی که موارد ارجاع شده اورژانسی باشد در زمان کوتاه به آن رسیدگی می‌کنند و در صورتی که اورژانسی نباشد با ارائه کد پیگیری و زمان رسیدگی امکان پیگیری موضوع را به دانشگاهیان ارائه می‌دهند.