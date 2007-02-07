استقلال تا دوشنبه هفته آینده فرصت دارد/ تکلیف مهاجم سنگالی شنبه مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال در تلاشند تا با جذب بازیکنان خارجی نقاط ضعف خود را برطرف سازند و فهرستی کامل را در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار دهند.

درهمین رابطه بازیکنی سنگالی با نام ابراهیم توره از روز گذشته با تیم فوتبال استقلال تمرین می کند و در صورت تایید مربیان به عضویت این تیم در می آید. رضا حسن زاده مربی تیم فوتبال استقلال با تماشای فیلم بازی های وی از اظهار نظر فنی در خصوص این بازیکن طی روزهای ابتدایی هفته آتی خبر داد.

در روزهای آتی یک بازیکن مقدونیه ای با نام گوران نیز در تمرین استقلال حاضر می شود تا توانایی هایش مورد ارزیابی کادر فنی قرار گیرد.

هر دو این بازیکنان زیر 23 سال هستند و در صورتی که به عضویت استقلال درآیند در لیگ برتر باشگاه های کشور نیز برای این تیم بازی می کنند.

تیم فوتبال استقلال تهران برای رویارویی با فجر سپاسی شیراز عصر فردا عازم شیراز می شود.